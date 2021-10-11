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Son dakika haber: Karadeniz'de hamsi patlaması: Vatandaş hamsi stokluyor - Son Dakika

Son dakika haber: Karadeniz'de hamsi patlaması: Vatandaş hamsi stokluyor

11.10.2021 20:50

Son dakika haberleri: Karadeniz'de hamsi patlaması: Vatandaş hamsi stokluyor 1 hafta önce 40 TL olan hamsi 15 TL'ye kadar düştü Samsun'da tezgahlarda son zamanlarda hamsi bolluğu yaşanıyor.

Karadeniz'de hamsi patlaması: Vatandaş hamsi stokluyor

1 hafta önce 40 TL olan hamsi 15 TL'ye kadar düştü

SAMSUN - Samsun'da tezgahlarda son zamanlarda hamsi bolluğu yaşanıyor. Kilogram fiyatı 15 TL'ye kadar düşen hamsiyi bazı vatandaşlar stok yaparken bazı vatandaşlar ise şehir dışına götürüyor.

1 Eylül'de başlayan denizlerdeki av sezonunun ardından balıkçılar, balıkçılık faaliyetlerini sürdürüyor. Samsun'da geçen haftalarda fiyatı 40 TL olan hamsinin fiyatı ise 15 TL kadar düştü. Hamsi bolluğu yaşanan tezgahlarda vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hamsi bolluğunu ve fiyatların ucuz olduğunu fırsat bilen vatandaşlar stok yapmak için balıkçıların yolunu tuttu. Bazı vatandaşlar ise diğer illerdeki balık fiyatlarının pahalılığı sebebiyle, Samsun'dan şehir dışına balık götürüyor.

Havalar soğuduğunda hamsi fiyatının 5 TL'ye kadar inebileceğini ve Karadeniz'de hamsi patlaması olduğunu söyleyen balık esnafı Kurtça Aydın, "Bir haftadan berri çinakop ve hamsi patlaması var. Çinakop balığı 25 TL, hamsi balığı 15 TL patlama var. Çinakop da hamsi de patlama var. Vatandaşlar yiyor. Bu hamsiler tombul hamsi, yağlı hamsi. Hamsiyi vatandaş yesin 15 TL. Köylü, işçi, emekli herkes yiyecek. Bu ay sonunda hamsinin babaları gelecek. Şu anda deniz sıcak hamsi kuyuda. Azcık deniz soğuk olsun hamsi kuyudan çıkar. Toplu halde gezer. Hamsi toplu halde gezdiği zaman en az 50-60 ton bir arada olur. Ama bu sene hamsi, çinakop, mezgit, barbun yani balıkların çeşitleri hep bol ve ucuz. Karadeniz'de her şey ucuz hele Samsun değince akla gelen balık" dedi.

Balık satıcısı Onurcan Köse ise, "Hamsi birkaç günden berri bol miktarda geliyor. Hamsi gayet yağlandı, boyu da güzel. Hamsinin fiyatı da uygun. 25 TL ile başladık. Şu anda iyi hamsilerin fiyatı 15 TL'ye kadar düştü. Vatandaş memnun, hamsi satışları da güzel. Bir de havalar soğudukça hamsi daha da yağlanır. Boyu da büyür, fiyatı da düşer. Daha da iyi olur. Vatandaşta memnun olur" diye konuştu.

Bazı vatandaşlar ise başka illerdeki pahalı balık fiyatlarından dolayı Samsun'dan balık götürdüklerini ve stok yaptıklarını belirttiler.

Son dakika haber: Karadeniz'de hamsi patlaması: Vatandaş hamsi stokluyor
Son dakika haber: Karadeniz'de hamsi patlaması: Vatandaş hamsi stokluyor
Son dakika haber: Karadeniz'de hamsi patlaması: Vatandaş hamsi stokluyor
Son dakika haber: Karadeniz'de hamsi patlaması: Vatandaş hamsi stokluyor

Türk Lirası, Karadeniz, Samsun, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Karadeniz'de hamsi patlaması: Vatandaş hamsi stokluyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Karadeniz'de hamsi patlaması: Vatandaş hamsi stokluyor - Son Dakika
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