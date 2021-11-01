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Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı ekim ayı veri bültenini yayımladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı ekim ayı veri bültenini yayımladı

01.11.2021 14:48
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı ekim ayı veri bültenini yayımladı

Son dakika haber: Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,17 artarak 20 milyar 807 milyon dolara, ithalat da yüzde 12,97 yükselişle 22 milyar 270 milyon dolara ulaştı.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,17 artarak 20 milyar 807 milyon dolara, ithalat da yüzde 12,97 yükselişle 22 milyar 270 milyon dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığının ekim ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,17 artarak 20 milyar 807 milyon dolara çıktı. Bu rakamla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerine rağmen tüm zamanların en yüksek ihracat değerine ulaşılmış oldu.

İthalat da bu dönemde yüzde 12,97 artarak 22 milyar 270 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret hacmi yüzde 16,33 artışla 43 milyar 77 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yüzde 39 azaldı ve 1 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,4, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 93,3 olarak hesaplandı.

Geçen ay en çok ihracat 10 milyar 478 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 7 milyar 920 milyon dolarla "tüketim malları", 2 milyar 259 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Ekimde en çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 317 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları" oldu. Bunu 1 milyar 816 milyon dolarla "demir ve çelik" ve 1 milyar 696 milyon dolarla "kazanlar, makineler" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 692 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 306 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 235 milyon dolarla İngiltere geldi.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat 17 milyar 681 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 2 milyar 671 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 1 milyar 908 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Ekimde en çok ithalat yapılan fasıl, 5 milyar 453 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar" olurken, bunu 2 milyar 428 milyon dolarla "kazanlar, makinalar", 2 milyar 69 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 525 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 441milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 510 milyon dolarla Almanya takip etti.

Son 12 aylık ihracat 215 milyar dolar seviyesini geçti

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 28,89 artarak 215 milyar 684 milyon dolar, ithalat da yüzde 20,92 artarak 259 milyar 101 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 24,42 yükselişle 474 milyar 785 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83,2 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat ekimde yıllık bazda yüzde 20,81 artarak 19 milyar 845 milyon dolara, ithalat yüzde 15,48 yükselişle 21 milyar 637 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı yüzde 22,41 azalarak 1 milyar 791 milyon dolar oldu, dış ticaret hacmi yüzde 17,97 artışla 41 milyar 482 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 91,7 oldu.

Gümrük idarelerince ekimde tahsil edilen vergiler, 17 milyar 174 milyon lira olarak hesaplandı.

Şirket verileri

Ekim itibarıyla aktif limitet şirket sayısı 975 bin 761, ticari işletme sayısı 661 bin 88, şube sayısı 224 bin 799, anonim şirket sayısı 161 bin 133, kooperatif sayısı 30 bin 47, kolektif şirket sayısı 10 bin 763 ve komandit şirket sayısı 1916 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 65 bin 507, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 244 bin 346 olarak kayıtlara geçti.

İhracat, Türkiye, dolar, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı ekim ayı veri bültenini yayımladı - Son Dakika Ekonomi


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