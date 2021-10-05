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Son dakika haberi! Zeytin hasadında geleneksel yöntem 'sırık' - Son Dakika

Son dakika haberi! Zeytin hasadında geleneksel yöntem 'sırık'

05.10.2021 10:31
Son dakika haberi! Zeytin hasadında geleneksel yöntem 'sırık', System.String[]

Son dakika haberleri: Kilis'te zeytin ağacından tanelerini düşürmeye yarayan sırıklar, ateşte ve maharetli ustaların ellerinde şekil aldıktan sonra tanesi 35 TL'ye satışa sunuluyor.

Kilis'te zeytin ağacından tanelerini düşürmeye yarayan sırıklar, ateşte ve maharetli ustaların ellerinde şekil aldıktan sonra tanesi 35 TL'ye satışa sunuluyor.

Türkiye'de zeytin toplamak için hasat makineleri başta olmak üzere teknolojik alet ve araç bulunmasına karşın Kilis'te zeytin hasadı, geleneksel yöntemlerle gerçekleşiyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte özellikle tarım alanında kullanılan yeni makineler ve aletlere rağmen Kilis'te zeytin üreticilerinin bir bölümü geleneksel alışkanlıklarından vazgeçmeyerek, teknolojik aletlere göre daha kolay, masrafsız kullanımı olan sırıkları tercih ediyor. Sırıklar, dayanaklılığı nedeniyle de ilgi görüyor.

Ateşle eğik yerleri düzeltiliyor

Kilis'te maharetli ustaların elinde ateşle şekil alan sırıklar, daha sonra makinelerde yapılan işlemlerin ardından hazır hale getirilirken, boyu 3 ve 5 metre arasında olan sırıkların tanesi 25 TL'den satışa sunuluyor.

Sırık satıcısı Uğur Çiftçi, Kilis'te sadece kendisini sırık üretimi yaptığını ifade ederek, "Benden başka sırık üretip satan kalmadı. Sırığın ham maddesi için dağdaki çalılardan büyük olanları satın alıyoruz. Sırığın uzunlarını 35 TL'den kısalarını 20 TL'den satıyoruz. Eğri olan sırıkları ateşte doğrultuyoruz, zımpara yapıyoruz. Makineli hasat yapıldığı için sırık eskisi kadar alan kalmadı. Eskiden işlerimiz daha iyiydi. Sırıkların odunlarını İslahiye'den getiriyoruz. Yaklaşık bir sırığın ateşte doğrultulması 20 dakikamızı alıyor" dedi. - KİLİS

Son dakika haberi! Zeytin hasadında geleneksel yöntem 'sırık'

Türk Lirası, Türkiye, Hasat, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Zeytin hasadında geleneksel yöntem 'sırık' - Son Dakika Ekonomi


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