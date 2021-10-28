Son dakika haberleri! Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu Kanadalı şirketi iflas ettirdi

Kanada savunma şirketi Telemus Sistemleri Inc., İkinci Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a destek verdiği için Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu nedeniyle iflas etti.

Kanada merkezli savunma şirketi Telemus Sistemleri Inc.'nin Türkiye'ye uyguladığı ambargo, sonunu getirdi. Kanada hükümetinin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının Telemus Sistemleri Inc.'yi iflasa zorladığı ortaya çıktı. Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG tarafından yayımlanan raporda, 2020 yılında Kanadalı savunma şirketinin, Kanada hükümetinin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) uyguladığı ambargo nedeniyle Ağustos ayında iflas ettiği ifade edildi. Askeri teknolojide kullanılmak amacıyla çok çeşitli elektronik destek malzemeleri üreten Telemus'un ana müşterisinin TUSAŞ olduğu vurgulandı. 2020 yılının ortalarında Kanada hükümetinin Türkiye'ye ihracat izinlerini askıya almasının, Telemus'un TUSAŞ ile imzalanan sözleşmeler kapsamında teslimatının iptaline yol açtığı, mali krize giren şirketin yeni kaynak da bulamadığı kaydedildi.

Hükümetin Türkiye'ye yaptırım kararı, şirketin sonu oldu

Telemus'un Kanada hükümetiyle ihracat izni sorununun çözümüne yönelik defalarca görüşme girişiminde bulunmasına rağmen sonuca ulaşamadığı ifade edilerek, "Hükümet yaptırımlarının bir sonucu olarak şirket herhangi bir gelir elde edemez hale geldi" denildi. Telemus'un 2020'de 360 bin Dolar net zarara uğradığı ve 31 Temmuz'da faaliyetlerini sonlandırmadan önce 1.1 milyon Dolar net zarar bildirdiği aktarıldı. Krizi aşamayan Telemus'un Ağustos ayının sonunda iflasını açıkladığı belirtildi.

Kanada şirketinin iflası konusunda Middle East Eye'a açıklama yapan bir Türk yetkili, "Kanada hükümetine bunun (yaptırım kararının) hem Türk hem de Kanada şirketlerine zarar vereceğini söyledik. Yeni Kanada hükümetinin daha ileri görüşlü olmasını umuyoruz" dedi.

Kanada hükümeti, Ermenistan işgali altındaki toprakların geri alınması kapsamında Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020'de başlattığı karşı saldırılar sonrası 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a destek olması nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı. Kanada, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta kullanılan Türk yapımı insansız hava araçlarında Kanada teknolojisinin kullanıldığını belirterek 2021 yılının başlarında Türkiye'ye yönelik tüm savunma ihracatına ambargo uygulamış ve Telemus şirketinin ihracat izinlerini Nisan 2021'de iptal etmişti.

Kanada yönetimi ilk ambargoyu, Türkiye'nin 2019'da Suriye'ye yönelik başlattığı askeri harekatına yanıt olarak uygulamış, ancak iki ülke arasında yürütülen üst düzey görüşmeler sonucunda Haziran 2020'de bu karar geri çekilmişti. - TORONTO