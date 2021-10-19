Üye Girişi
Üzüm tarlada 2, markette 8 lira - Son Dakika

Üzüm tarlada 2, markette 8 lira

19.10.2021 12:56
Üzüm tarlada 2, markette 8 lira

Üzüm tarlada 2, markette 8 lira 4 aydır devam eden üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürmedi Damakları tatlandıran üzümler bu sene ilk defa sirke üretimi için gönderiliyor Üzüm üreticisi Kemalletin Yörük: "Üzüme gösterdiğimiz özen ve şefkati çocuklarımıza gösteremiyoruz" "Büyük marketlerde...

Üzüm tarlada 2, markette 8 lira

4 aydır devam eden üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürmedi

Damakları tatlandıran üzümler bu sene ilk defa sirke üretimi için gönderiliyor

Üzüm üreticisi Kemalletin Yörük:

"Üzüme gösterdiğimiz özen ve şefkati çocuklarımıza gösteremiyoruz"

"Büyük marketlerde bakıyoruz 8 ila 10 lira arasında üzüm fiyatları"

SAKARYA - Meyve ve sebzeleriyle ünlü Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 4 aydır devam eden üzüm hasadı çiftçinin yüzünü güldürmedi. Tarladan 2 liraya çıkan ve marketlerde ise yaklaşık 10 liraya alıcı bulan Pamukova üzümleri bu sene ilk defa sirke üretimi için gönderiliyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kış başında yetiştirilmeye Temmuz ayında ise hasadına başlanan ve Ekim ayının sonun kadar devam edilen üzüm bu sene çiftçinin yüzünü güldürmedi. Pamukova ilçesinde yetişen siyah üzüm başta İstanbul, Ankara olmak üzere Karadeniz bölgesinin tamamı, İç Anadolu ve Ege'nin bir kısmı olmak üzere Türkiye'nin bir çok iline ulaştırılıyor. 33 bin dönüm dekar arazide ekilen üzümün bu seneki rekolte beklentisi ise yaklaşık 60 bin ton. Tarladan 2 liraya çıkan üzüm, marketlerde yaklaşık 10 liraya alıcı bulurken mazot, ilaç ve gübre gibi gereçlerin pahalı olmasından dolayı kar elde edemeyen üreticiler yetkililerden yardım istedi. Fiyatların yüksek olmasından dolayı alıcı bulamayan üzüm, Pamukova ilçesinde bu sene ilk defa sirke üretimi için fabrikalara gönderilmeye başlandı.

Biz Türkiye çiftçisinin son nesliyiz

Üretim için maliyetlerin pahalı olduğunu belirten üzüm üreticisi Şükrü Gür, "Biz Türkiye çiftçisinin son nesliyiz. Bu meslek öldü artık. Geçen sene 150 lira olan bir tane kök gübre bu sene 600 lira oldu ve daha da artacak sezona girerken bu, nasıl yapacağız biz. Ben bunu 90 kuruşa vereceğim, en son vatandaş bunu yaklaşık 10 liraya alacak bunun aradaki hesabını kime soracağız. Biz nefes almazsak Türkiye biter. 90 kuruş ile 2 lira arasında çıkıyor tarladan pazardan, marketten vatandaş 10 liraya alıyor bunu. Arada ciddi bir fark var. Kışın millet klimalı, doğalgazlı evlerinde otururken biz tarlalarımıza gelerek bunları buduyoruz. Üzümler kışın oluyor, gübrelemesi, sürümü oluyor. Ocak-Şubat gibi başlıyoruz ve bu zamanlara kadar bakımı sürüyor. Geçen sene elimi sürmeden üzümü 4 liradan sattık ve tam rahatlayacağız derken yine durum bu. Biz çok bir şey istemiyoruz, nefes almak, biraz rahatlamak istiyoruz. Biz her zaman devletimizin arkasındayız ama biraz da bize nefes aldırın. Bu sene topladığım üzümler sirkelik olarak gidiyor 90 kuruşa. Ara sıra ise piyasaya gidiyor buradan 2 liradan, ona da binde bir alıcı denk gelirse" dedi.

Üzüme gösterdiğimiz özen ve şefkati çocuklarımıza gösteremiyoruz

Ürettikleri üzümden zarar ettiklerini belirten üzüm üreticisi Kemalletin Yörük, "Topladığımız üzümü gönderiyoruz hale, orada satılıyor 3 liraya. Masrafları çıktıktan sonra bizim elimize geçen para 1,80 kuruş. Bu üzümün maliyeti 2 lira, geçen yıl hiç 4 liradan aşağıya üzüm satmadık. Büyük marketlerde bakıyoruz 8 ila 10 lira arasında üzüm fiyatları. Bu üzüm 2-3 lira halde, bunun üzerine koy 2 lira daha, 5 lira olsun en azından arz-talep olur, sürüm çoğalır ve üzüm piyasası biraz daha düzelir. Mazota geçen seneden bu yana gelen zam yüzde 60, gübreye gelen zaman yüzde 200. Normalde bu paralara toplanmaz ama yine de insanımızın kursağından geçsin ve milli servettir diye topluyorum. Aslında bu da sirkelik ve çoğunluğu sirkeye gidiyor. Üzüme gösterdiğimiz özen ve şefkati çocuklarımıza gösteremiyoruz. Her gün buradayız" diye konuştu.

Fiyatlarımız geçen seneye göre değil önceki senelere göre de kötü

Üzüm fiyatlarının pahalılığından ve çiftçinin mağdur olduğundan bahseden Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, "Üzümde rekolte olarak 33 bin dönüm dekar arazi üzerinden bu yıl beklentimiz 55-60 bin ton civarında. Maalesef fiyatlarımız geçen seneye göre değil önceki senelere göre de kötü ve üretici mağdur. İlk partide üzümün fiyatı 7 liradan başladı ve bu hızla 4-5 liralara kadar düştü. Ama maalesef sonrasında daha da fazla düştü ve bir daha da toparlanamadı, şuanda da sezonun sonuna geldik. Pamukova ilçemizde üretilen üzümüm hasadı Temmuz ayının ilk haftasında başlıyor ve hava şartlarına bağlı olarak Kasım ayının ortalarına kadar devam ediyor. İstanbul, Ankara, Karadeniz'in bölgesinin tamamı, İç Anadolu ve Ege'nin bir kısmının üzüm ihtiyacını biz görüyoruz" şeklinde konuştu.

Bizden çıkışı 2 lira, tüketici bunu 8 liraya yiyor

Tarladaki ve marketteki üzüm fiyatlarından söz eden Ulukaya, "Bundan 10 sene önce üzüm parası ile yatırım yapabiliyorduk. Ama maalesef şuandaki kazandığımız parayla bunu yapamıyoruz. Şimdi bu durumdan üretici ve tüketici de şikayetçi, biz buna anlam veremiyoruz. Biz de üzüm 1-2 lira, markette 10 lira. Git tüketiciye bağırıyor, 'Benim ülkemde yetişen üzümü ben neden bu kadar pahalıya yiyorum' diye. Üreticiye gittiğiniz zaman ise, o da, 'Niye bu kadar maliyetler yüksek, ben niye para kazanamıyorum' diye. Üzüm tarladan çıkarken 2 lira, tüccara veriyoruz biz bunu. Tüccar 1-2 lira kar payı ve masrafını ekliyor, oldu üzüm 4 lira. Tüccar aldığı ürünü komisyona götürüyor, komisyonda da bir takım masraflar ekleniyor yani 2 lira da o ekliyor ve üzüm oldu 6 lira. Buradan ise pazarcıya gidiyor üzüm, pazarcı da kendi karını eklediği zaman üzüm otomatikman 8 lira. Bizden çıkışı 2 lira, tüketici bunu 8 liraya yiyor. Bu fiyat farkının önüne geçebilmek için pazarcı ile üreticiyi buluşturmak lazım" ifadelerini kullandı.

Üzüm tarlada 2, markette 8 lira
Üzüm tarlada 2, markette 8 lira
Üzüm tarlada 2, markette 8 lira
Üzüm tarlada 2, markette 8 lira
Üzüm tarlada 2, markette 8 lira
Üzüm tarlada 2, markette 8 lira
Üzüm tarlada 2, markette 8 lira
Üzüm tarlada 2, markette 8 lira
Üzüm tarlada 2, markette 8 lira
Üzüm tarlada 2, markette 8 lira
Üzüm tarlada 2, markette 8 lira
Üzüm tarlada 2, markette 8 lira
Üzüm tarlada 2, markette 8 lira
Üzüm tarlada 2, markette 8 lira
Üzüm tarlada 2, markette 8 lira
Üzüm tarlada 2, markette 8 lira

Pamukova, Türkiye, Sakarya, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üzüm tarlada 2, markette 8 lira - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak 14:15 Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak İngiltere'de ortaya çıkan yeni Delta mutasyonu AY.4.2, uzmanları bile tedirgin etti: Salgının başından beri en tehlikelisi 14:08 İngiltere'de ortaya çıkan yeni Delta mutasyonu AY.4.2, uzmanları bile tedirgin etti: Salgının başından beri en tehlikelisi Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi 14:04 Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi
16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş 13:47 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor 13:36 Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi 13:32 Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı 13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor 12:32 İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor

Son Dakika Haberleri
14:09 Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler
14:07 İngiltere'de ortaya çıkan yeni Delta mutasyonu AY.4.2, uzmanları bile tedirgin etti: Salgının başından beri en tehlikelisi
14:06 İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi
13:50 Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif
13:46 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş
13:36 Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor
13:34 Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:30 Grip tehdidi yayılıyor! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor
13:26 Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin kendisi hakkında sözlerine yanıt: Beni ne kadar seviyormuş İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin kendisi hakkında sözlerine yanıt: Beni ne kadar seviyormuş         
14:28
Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler         
14:09
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif         
13:51
Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı         
13:41
Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor         
13:34
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
İddianamede mide bulandıran detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler İddianamede mide bulandıran detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler         
12:12
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor         
11:54
Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor         
11:53
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı         
10:54
Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı         
07:35
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 14:37:17. #1.12#
SON DAKİKA: Üzüm tarlada 2, markette 8 lira - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement