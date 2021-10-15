TCMB Başkanı Kavcığolu: "Türkiye'nin şu an yaklaşık 125 milyar dolarlık, ortalamanın üzerinde rezervi var"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu:

"Son 7 ayda 35 milyar dolara yakın gerçek bir rezerv artmıştır"

"Merkez Bankası'nı bu kadar eleştirmek doğru değil"

"Görevden alınan arkadaşlar faiz indirildiği dönemde de Merkez Bankası'nda görev yaptılar"

"Dolar kurunun yükselişi hakkında çok fazla yorum yapmamız doğru değil"

ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası rezervlerinde brüt ve net ifadelerinin tartışılmasına ilişkin, "Uluslararası Para Fonu'nun tanımında da rezerv tanımı diye kullanılıyor. Rezerv tanımının ne olduğu da orada açık. Bizim rezervlerimiz de tamamen bu tanıma uygundur. Türkiye'nin şu an yaklaşık 125 milyar dolarlık, ortalamanın üzerinde rezerv noktasına geldik" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 15.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

"Son 7 ayda 35 milyar dolara yakın gerçek bir rezerv artmıştır"

TCMB Başkanı Şahap Kavcığlu, ikili görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türkiye'nin en gözde ve en güzide kurumlarından birisi olduğuna dikkati çekerek, "Bu ülkenin her kişinin sahiplenmesi gereken bir kurumdur. Dolayısıyla Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü, buradan herkese özellikle ifade edeyim. Merkez Bankası güçlüdür. Rezervleri ile rakamları ile fiyat istikrarı anlamındaki mücadelesi ile gereken her şeyi kendi içinde kendi Para Politikası Kurulu ile almaktadır. Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Dolayısıyla herkesin bu rakamları açıklaması ve bu rakamları gündeme getirmesi hem Merkez Bankası'nı daha güçlü kılacaktır hem ülkemizin bu anlamda daha güçlü görünmesini sağlayacaktır. Son 7 ayda 35 milyar dolara yakın gerçek bir rezerv artmıştır. Bu da Merkez Bankası'nın gücünü göstermektedir. Rakamlarımız çok güzel bir şekilde gelişmektedir. Bunları anlattık Kılıçdaroğlu'na. Onlar da sağ olsunlar dinlediler. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum" değerlendirmesine yaptı.

Dövizlerdeki artışlara ilişkin konuşan Kavcıoğlu, "Döviz kuru biliyorsunuz şu anda doların diğer paralar karşısındaki güçlü gelişimi hepsi önemli. Hepsi etkiliyor. Biz de bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak" dedi.

"Merkez Bankası'nı bu kadar eleştirmek doğru değil"

Merkez Bankası'nda iki başkan yardımcısı ve bir Para Politikası Kurulu üyesinin görevden alınması konusunda spekülasyonların yapıldığını belirten Kavcıoğlu, "Bunlar bütün kurumda olabilen şeyler. Bir kısmı arkadaşların kendi tercihi bir kısmı bizim tercihimiz. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı varmış gibi lanse etmek Merkez Bankası'nı yıpratıyor. Bu tür spekülasyonlara gerek yok. Bize sorduğunuzda biz şeffaf bir şekilde gereken cevabı veriyoruz. Dolayısıyla herkes siyaset ve eleştiri yapacaksa Merkez Bankası üzerinden değil de başka yerden yapmaları bu ülkeye daha az zarar verecektir. Merkez Bankası'nı bu kadar eleştirmek ve haksız bir şekilde eleştirmek doğru değil. Bu anlamda herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyoruz. Bu anlamda ben, Kılıçdaroğlu ve milletvekili arkadaşlarımızla da hemfikiriz. Onlardan da bunu rica ettiğimde bunu çok saygıyla karşıladılar. Dolayısıyla herhangi bir problem yok. Biraz önce ifade ettiğim gibi karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Biz Merkez Bankası'nı anlattık. Merkez Bankası'nın yaptıklarını anlattık. Eğer kafalarında biz soru işareti olursa bizi her zaman arayabileceklerini çok net bir şekilde anlattık. Zaten bizim bilançomuz ve iletişim kanallarımız oldukça açık. Yine de bir şey olursa her türlü bilgiyi, yanlış algıyı düzeltecek şekilde açıklama yapabileceğimizi aktardık" diye konuştu.

"Görevden alınan arkadaşlar faiz indirildiği dönemde de Merkez Bankası'nda görev yaptılar"

TCMB Başkanı Kavcığlu, görevden alınan kişilerin faizin indirilmesine karşı olduğu iddialarına ilişkin, "Merkez Bankası yıllardır faiz indirip faiz artırıyor. Bu arkadaşların hepsi de burada yıllardır görev yapıyorlar. Dolayısıyla insanlar bir eleştiri yaparken biraz dersine çalışması lazım. Bir şey çıkarmak adına bu tür yorumlar yapılması doğru değil. Bu arkadaşlar faiz indirildiği dönemde de Merkez Bankası'nda görev yaptılar. Faiz artırıldığı dönemde de görev yaptılar. Dolayısıyla böyle bir hassasiyet söz konusu değil. Kaldı ki biz Para Politikası Kurulu olarak veya diğer arkadaşlarla bu hafta 21'ine kadar bütün teknik ekiple çalışacağız. Bütün verileri, bütün gelişmeleri içeride dışarıda analiz ederek 21'inde bir karar vereceğiz. Bu anlamda kendi içimizde tabii ki tartışıyoruz. Ki bu çok doğal. Ama sonuçta bir karar açıklıyoruz ve bu karar herkesin kararı. Bugüne kadar böyle oldu bundan sonra da böyle olacaktır. Bugüne kadar birçok arkadaş görevden ayrıldı. Bundan sonra da ayrılabilir. Ama bunun altında bazı şeyler aramak çok doğru değil. Böyle bir şey de yok. Öyle bir şey olsa daha önce ayrılırlardı ya da ayırırdık. Tamamen kendilerinden gelişen bir görev değişimidir" ifadelerine yer verdi.

"Dolar kurunun yükselişi hakkında çok fazla yorum yapmamız doğru değil"

Dolar kurunun yükselişi ve Türk lirasının değer kaybetmesi üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Kavcıoğlu, şunları söyledi:

"Arkadaşlar Para Politikası Haftası'na giriyoruz. Bu konuda çok fazla yorum yapmamız doğru değil. Biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Teknik olarak bütün gelişmeleri dikkate alarak yine 21'inde ülkemiz için en hayırlı karar neyse bütün Para Politikası Kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte en doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

"Türkiye'nin şu an yaklaşık 125 milyar dolarlık, ortalamanın üzerinde rezervi var"

Merkez Bankası rezervlerinde brüt ve net ifadelerinin tartışılması üzerine Kılıçdaroğlu'nun ne gibi soruların yönelttiğine ilişkin sorular soruya şu cevabı verdi:

"Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bu konu televizyonda da tartışılıyor. Plan Bütçe'de de yine söyledim. Uluslararası Para Fonu'nun tanımında da rezerv tanımı diye kullanılıyor. Rezerv tanımının ne olduğu da orada açık. Bizim rezervlerimiz de tamamen bu tanıma uygundur. Türkiye'nin şu an yaklaşık 125 milyar dolarlık, ortalamanın üzerinde rezerv noktasına geldik. 7 aylık süreçte 35 milyar dolara yakın bir rezerv artışımız oldu. Ben bunun da tartışılmasını ve konuşulmasını beklerim. Bu Merkez Bankası açısından önemli ve ekonomik olarak da çok güzel bir gelişmedir. Eksi rezervleri tartışmaları gibi tartışmalar dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Rezervleri eksiye düşürmek için her şeyi çıkıyorlar. Dünyada böyle bir tanımlama yok. Bizim bugün rezervlerimiz 125 milyar dolardır. Bu da Merkez Bankası'nın gerçek gücüdür. Bunun dışındaki tartışmalar anlamsız ve yersizdir. Biz Kılıçdaroğlu'na ve milletvekili arkadaşlarımız da izah ettik. Onlar da makul karşıladı. Dolayısıyla diğer arkadaşlarla görüştüğümüzde aynı şeyleri söylüyoruz."