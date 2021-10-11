Üye Girişi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Rezervler 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi - Son Dakika

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Rezervler 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi

11.10.2021 16:40
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Rezervler 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "TCMB rezervleri son dönemde istikrar kazanmış olup güçlü artış eğilimi göstermektedir.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "TCMB rezervleri son dönemde istikrar kazanmış olup güçlü artış eğilimi göstermektedir. Rezervler 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir" dedi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 'Küresel Gelişmeler', 'İktisadi Faaliyet ve Dış Denge' ile 'Enflasyon' sunumu yaptı. Kavcıoğlu, koronavirüs salgınının ekonomiye etkisiyle ilgili, "Salgın hastalığın dünya genelinde hızla yayılması, küresel ticaret ve iktisadi faaliyette belirgin bir yavaşlamaya neden olmuştur. Salgın döneminde, 2008 finansal krizinden farklı olarak hizmetler sektörünün daha olumsuz etkilendiği görülmektedir" dedi.

'TÜRKİYE, POZİTİF BÜYÜME KAYDEDEN 2 ÜLKEDEN 1'İ'2020 ve 2021 yılı büyüme oranlarını değerlendiren Kavcıoğlu, "Türkiye, OECD ülkeleri ve Çin ile birlikte değerlendirildiğinde yüzde 1,8 ile 2020 yılında pozitif büyüme kaydeden 2 ekonomiden 1'i olmuştur. Milli gelir, 2021 yılı birinci çeyreğinde yüzde 7,2 büyüme kaydetmiştir. 2021 yılının ikinci çeyreğinde baz etkilerinin de katkısıyla birçok ülkede yüksek oranlı büyümeler görülmüştür. Türkiye ekonomisi bu dönemde yüzde 21,7 oranında büyümüştür" diye konuştu. 'AŞILANMA, KÜRESEL EKONOMİYİ DESTEKLEDİ'Aşılanmanın dünya genelinde hızlanmasının, küresel ekonomik toparlanmayı desteklediğine vurgu yapan Kavcıoğlu, "Küresel ekonomi, aşılama faaliyetlerinin yanı sıra para ve maliye politikalarının desteğiyle toparlanmaya devam etmektedir. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark, son zamanlarda birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomide uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmektedir. Türkiye'nin başta hanehalkı ve kamu borçluluğu olmak üzere toplam borcu yönünden gelişmiş ülkelerden olumlu ayrıştığı görülmektedir" dedi.'AÇILMA VE NORMALLEŞME ADIMLARI GÜVENİ ARTIRDI'İktisadi faaliyetin, salgın tedbirlerinin kısıtlayıcı etkilerine rağmen ikinci çeyrekte gücünü koruduğunu dile getiren Kavcıoğlu, "Açılma ve normalleşme adımlarıyla birlikte sektörler genelinde güvenin arttığı görülmektedir. Firmaların yatırım ve istihdam eğilimlerindeki artış sürmektedir. Yatırım eğilimindeki artış, sektörlerin geneline yayılmıştır. Hizmetler sektöründe son dönemde güçlü bir istihdam artışı ile salgın dönemi kayıplarının telafi edildiği görülmektedir. Olumlu dış talep görünümünün de etkisiyle sanayi istihdamı güçlü seyretmektedir" diye konuştu.'CARİ İŞLEMLER DENGESİ İYİLEŞMEKTE'TCBM Başkanı Kavcıoğlu, dış ticaret rakamlarıyla ilgili de "Türkiye, Avrupa ile dış ticaretinde fazla vermeye başlarken, Asya bölgesi ile dış ticaret açığı vermeye devam etmektedir. Dış ticaretteki dengelenme reel olarak daha belirgindir. Dış ticaret hadlerindeki bozulma miktar bazında gerçekleşen dengelenmenin cari işlemler dengesine yansımasını sınırlandırmaktadır. Altın ithalatındaki düşüş ve turizmdeki toparlanmanın katkısıyla cari işlemler dengesi iyileşmektedir" dedi. 'TCMB REZERVLERİ GÜÇLÜ ARTIŞ EĞİLİMİ GÖSTERİYOR'Kavcıoğlu, rezerv gelişimine ilişkin "TCMB rezervleri son dönemde istikrar kazanmış olup güçlü bir artış eğilimi göstermektedir. Rezervler 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen artışta zorunlu karşılıklar, reeskont kredileri, SDR tahsisatı ve diğer ülke merkez bankaları ile yapılan swap anlaşmaları belirleyici olmuştur" diye konuştu.'CARİ İŞLEMLER HESABININ FAZLA VERMESİ BEKLENİYOR'Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikasının cari işlemler dengesini pozitif etkilediğine dikkat çeken TCMB Başkanı Kavcıoğlu, şunları kaydetti: "İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir. Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir. Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir. Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirilmiştir. TCMB, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapılmış ve eylül ayında politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir."

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Rezervler 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi

Merkez Bankası, Cumhuriyet, dolar, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Rezervler 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi 16:36 Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi 16:21 Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi Tecavüzle suçlanan Mendy, kefaletle de cezaevinden çıkamadı! Kariyerini de hayatını da bitirdi 16:05 Tecavüzle suçlanan Mendy, kefaletle de cezaevinden çıkamadı! Kariyerini de hayatını da bitirdi
Molnupiravir isimli korona ilacı için acil kullanım izni başvurusu yapıldı 15:58 Molnupiravir isimli korona ilacı için acil kullanım izni başvurusu yapıldı Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın olayı büyüyor: Lise arkadaşlarıyla konuşuyor gibiydi 15:36 Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın olayı büyüyor: Lise arkadaşlarıyla konuşuyor gibiydi Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir 15:26 Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir
Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu 15:18 Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti 14:29 Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti

Son Dakika Haberleri
16:35 Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi
16:29 Kılıçdaroğlu 'nu güldüren soru! "Aday mısınız" sorusuna açık açık cevap verdi: Düşüncelerim değişmedi
16:20 Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi
16:07 Muhalefetin "Siyasi cinayet" iddiasına Fahrettin Altun'dan cevap: Bilgileri savcılarla paylaşmalılar
16:06 Fiyat oyunu ifşa oldu! Kampanyalı ürünü daha pahalıya satılıyor
16:04 Tecavüzle suçlanan Mendy, kefaletle de cezaevinden çıkamadı! Kariyerini de hayatını da bitirdi
15:58 Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ser ifadelerden dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı
15:57 Molnupiravir isimli korona ilacı için acil kullanım izni başvurusu yapıldı
15:31 Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak
15:25 Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir
Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak         
16:41
Kılıçdaroğlu 'nu güldüren soru! Kılıçdaroğlu 'nu güldüren soru! "Aday mısınız" sorusuna açık açık cevap verdi: Düşüncelerim değişmedi         
16:29
Fiyat oyunu ifşa oldu! Kampanyalı ürünü daha pahalıya satılıyor Fiyat oyunu ifşa oldu! Kampanyalı ürünü daha pahalıya satılıyor         
16:07
Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ser ifadelerden dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ser ifadelerden dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı         
15:59
Bir ilimizde daha ortaya çıktı! Çin'den gelen Bir ilimizde daha ortaya çıktı! Çin'den gelen "Katil arı" tehdidi gün geçtikçe büyüyor         
15:39
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma         
15:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı? Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı?         
13:34
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Twitch'ten beşinci kez banlanan yayıncı Amouranth'ın Instagram ve TikTok hesapları da kapatıldı Twitch'ten beşinci kez banlanan yayıncı Amouranth'ın Instagram ve TikTok hesapları da kapatıldı         
12:19
Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti         
12:06
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 16:44:23. #1.11#
SON DAKİKA: TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Rezervler 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement