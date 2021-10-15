TESK Genel Başkanı Palandöken: "Bu dönemde zam değil indirim yapılmalı"

Dolar kurundaki ani dalgalanmalar nedeniyle başta akaryakıt olmak üzere doğalgaz, elektrik gibi halkın zorunlu olarak kullandığı ürünlere zam yapılacağı söylentilerinin yanlış olduğuna dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu dönemde zam değil indirim yapılmalı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıta gelen zamların A'dan Z'ye tüm ürünlerin fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu da beraberinde enflasyon artışını getiriyor. En önemlisi zamların sorumlusu olarak esnafımız görülmektedir. Kesinlikle zamların ve piyasalardaki dalgalanmaların sorumlusu esnaf değil. Soğuk kış günlerinin yaklaştığı bu günlerde dolar kurundaki yükselişin akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıtılması piyasaları olumsuz etkiler. Bunun için yapılması gereken başta akaryakıt, elektrik ve doğalgaz olmak üzere ana kalem ürünlere zam yapılmasından kaçınılmalı" dedi.

"Zamlar maliyetleri artırıyor"

Esnaf ve sanatkarın en önemli maliyet kalemi olan akaryakıtta gelen zamların hem esnafı hem de halkı olumsuz etkilediğini anlatan Palandöken, "Halen devam eden pandemi sürecinde dolar kuru bahane edilerek zam yapılmasından kaçınılmalı. Bu dönemde zam değil indirim yapılmalı. Çünkü özellikle imalat ve üretim sektörlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızın maliyetleri artarken kazancı düştü. Bu maliyet kalemlerinin en önemlisi de tabii ki akaryakıt. Akaryakıt indirimi beklerken zam gelmesi giderleri büyük ölçüde artırırken, aynı zamanda A'dan Z'ye tüm ürünlerin de fiyatlarını artırıyor. Yolcu veya ürün taşıma noktasında akaryakıt fiyatının artması doğal olarak imalat ve üretim sektöründe ve diğer tüm kalemlere de fiyat artışı olarak yansıyor. Bu durumun enflasyonu da doğrudan olumsuz etkilediği unutulmamalı. Esnafımız da vatandaşımız da fiyatlarda artış değil indirim haberi bekliyor. Yapılacak indirimler hem vatandaşa hem de piyasalara özellikle ekonomik anlamda rahatlamayı da beraberinde getirecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA