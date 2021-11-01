TPAO, Karadeniz doğal gazının ulaşacağı 1 milyon dönüm alanda çalışma yapıyor

KARADENİZ'de keşfedilen doğal gazın çıkarılacağı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı'nda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) tahsis edilen 1 milyon dönümlük alanda, yüzlerce kamyon ve personel ile rafine ve boru hatları için çalışması yapıyor. Kıyı Lojistik Merkezi Müdürü Özgür Erden "Karada yapılan her şeyi su altında iş makineleriyle yapıyoruz. Deniz tabanında su altı robotlarıyla çalışıyoruz" dedi.

Zonguldak'ın 185 kilometre açığında geçen yıl başlayan arama çalışmalarında, bugüne kadar Sakarya Gaz Sahası'nda toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi tespit edildi. Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Karadeniz'deki arama faaliyetlerine devam ederken, doğal gazın karaya çıkarılacağı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde inşaatı tamamlanan Filyos Limanı'ndaki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Kıyı Lojistik Merkezi'nde çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Yavuz Sondaj Gemisi'nin de Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarına katılmak üzere hazırlıklarını sürdüğünü limanın hemen yanında bulunan 1 milyon dönümlük alan, TPAO'ya tahsis edildi. Bölgede yüzlerce kamyon ve personel ile doğal gazın karaya çıkartılması için rafineri, boru hattı birimlerinin kurulması faaliyetleri yürütülüyor.

'BOTAŞ'A TESLİM EDECEĞİZ'Kıyı Lojistik Merkezi Müdürü Özgür Erden, TPAO 2020 yılında Karadeniz'de Fatih Sondaj Gemisi ile yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini hatırlattı. Türkiye'nin karada ve denizde gerçekleştirdiği en büyük keşif olduğunu ifade eden Erden, "Filyos Limanı'ndan yaklaşık 80 mil açıkta Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen gazın Filyos bölgesine denizden döşeyeceğimiz boru hattıyla getireceğimiz gazı, yine endüstriyel bölgesi dışında BOTAŞ'a teslim edeceğiz. 2023'e kadar yapılması planlanan hedef bu. Sondajın ana fonksiyonlarından su altı servisimiz var. Karada yapılan her şeyi su altında iş makineleriyle yapıyoruz. Deniz tabanında su altı robotlarıyla çalışıyoruz. Karada ise 1 milyon dönümlük alanda çalışma yapıyoruz" dedi.'ZONGULDAK ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK'Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da keşfedilen doğal gaz ile birlikte kentin geçen yüzyıl gibi bu yüzyıl da ülkenin kalkınmasında önemli rol oynayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Zonguldak, bu yüzyılda da inşallah doğal gaz ve bahsettiğimiz sanayilere, ülkemizin gelişiminde ve kalkınmasında önemli katkılar sunacaktır. Bundan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Filyos'ta limanın üst yapı çalışmaları sanayi ve ulaştırma bakanlığında yapılıyor. TPAO da şu anda 3 bin 600 metrelik bir mesafeden doğal gazın buraya getirilmesi için son teknoloji ve Türk mühendislerinin katkılarıyla çalışıyor. Ümidimiz ve beklentimiz; 2023 yılında, Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünde doğal gazı halkımızın kullanımına vererek, kendi enerji kaynağımızı çeşitlendirmiş olacağız."