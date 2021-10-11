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Trendyol'a 'rekabet ihlali' soruşturması - Son Dakika

Trendyol'a 'rekabet ihlali' soruşturması

11.10.2021 16:07
Trendyol'a 'rekabet ihlali' soruşturması

Rekabet Kurumu, Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu, Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Eylül ayı sonunda Trendyol hakkında geçici tedbir kararı alan Rekabet Kurulu şirket hakkında çevrim içi pazar yeri uygulamalarında rekabet ihlali tespiti için soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ'nin (Trendyol) çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 21-44/650-M sayı ile karar verdi". - İSTANBUL

Rekabet Kurulu, Rekabet Kurumu, Trendyol, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trendyol'a 'rekabet ihlali' soruşturması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Trendyol'a 'rekabet ihlali' soruşturması - Son Dakika
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