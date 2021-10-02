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Tunceli'de ürün hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Tunceli'de ürün hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü

02.10.2021 17:47
Tunceli'de ürün hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü, System.String[]

Tunceli sınırları dahilinde yer alan Akpazar Ovası Pompaj Sulamasında 2021 yılı ürün hasadında yaşanan verim artışı ve sağlanan faydanın çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Su kaynağı, 58,33 milyon metreküp depolaması olan Tatar Barajından alınan sulama suyu,...

Tunceli sınırları dahilinde yer alan Akpazar Ovası Pompaj Sulamasında 2021 yılı ürün hasadında yaşanan verim artışı ve sağlanan faydanın çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Su kaynağı, 58,33 milyon metreküp depolaması olan Tatar Barajından alınan sulama suyu, 72 metre terfi ile yükleme havuzuna, oradan da borulu sulama şebekesine iletilmektedir. 2017 yılında işletmeye alınan sulamada 2021 yılında toplam alanın yüzde 55'i olan 8 bin 101 dekar alanda sulu tarım yapıldı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tunceli'ye yaptığı yatırımlara devam ediyor. Tunceli ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" dedi.

Tunceli ili sınırları dahilinde yer alan Akpazar Ovası Pompaj Sulamasında 2021 yılı ürün hasadında yaşanan verim artışı ve sağlanan faydanın çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Su kaynağı, 58,33 milyon metreküp depolaması olan Tatar Barajından alınan sulama suyu, 72 metre terfi ile yükleme havuzuna, oradan da borulu sulama şebekesine iletilmektedir. 2017 yılında işletmeye alınan sulamada 2021 yılında toplam alanın yüzde 55'i olan 8 bin 101 dekar alanda sulu tarım yapıldı. Akpazar Ovası Sulaması sulama şebekesinin basınçlı borulu ve sayaçlı sistem olması ve her geçen yıl sulamaya olan talebin artması çok önemlidir. Bölgede yapılan sulu tarım ile birlikte çiftçilerimizin gelirinde meydana gelen artış ve sağladığı verim nedeniyle çiftçilerimizin yüzlerinin gülmesi bizleri de memnun etmektedir" diye konuştu. - TUNCELİ

Tunceli'de ürün hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ürün hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ürün hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ürün hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ürün hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ürün hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Tunceli'de ürün hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Akpazar, Tunceli, Tatar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tunceli'de ürün hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


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