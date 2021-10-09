Üye Girişi
Türk lezzet endüstrisi Anuga'da salgına rağmen katılımda ilk 4'e girdi - Son Dakika

Türk lezzet endüstrisi Anuga'da salgına rağmen katılımda ilk 4'e girdi

09.10.2021 10:34
Türk lezzet endüstrisi Anuga'da salgına rağmen katılımda ilk 4'e girdi

Almanya'nın Köln kentinde bugün kapılarını açan dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Anuga 2021, salgın sonrası yükselen Türk gıda sektörünün gövde gösterisine sahne oldu.

Almanya'nın Köln kentinde bugün kapılarını açan dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Anuga 2021, salgın sonrası yükselen Türk gıda sektörünün gövde gösterisine sahne oldu.

Anuga'ya Türkiye'den İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) milli organizasyonu ile 202 firma katılırken, 88 firma da fuarda bireysel stantlarıyla yer aldı. İTO böylece Türk firmalarını dünya gıda liginde üst sıraya taşırken, Türkiye de gıda sektöründe bugün ve geleceğin en güçlü adayı olduğunu Anuga'da bir kez daha ispat etmiş oldu.

İki yılda bir düzenlenen fuara 97 ülkeden 4 bin 600 firma açtıkları stant ile katılırken, Türkiye 287 firma ile İtalya, Almanya ve İspanya'nın ardından 4'üncü büyük katılımcı oldu.

Türk firmaları fuarın genel gıda, unlu mamuller, içecekler, dondurulmuş gıda, et ve et ürünleri, aşçılık ekipman ve teknolojileri, sıcak içecekler ve organik gıda salonlarında yerini aldı.

Salgın şartları gözetilerek, fuarın bu yılki ana teması "dönüşüm" olarak belirlenirken, fuarda "sürdürülebilir gıda, yeni trendler, yeni kongreler ve sağlık" öne çıkıyor.

Anuga, salgınla başlayan hibrit fuarların dünyadaki ilk önemli örneklerinden biri olarak da kayıtlara geçecek. Fuarın "Anuga @home" adı verilen sanal formatı da yüz yüze fuarla eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Anuga 2021'de salgın nedeni ile koridor mesafeleri 5 metreye çıkarıldı. Fuara girişte firmaların ismine özel giriş kartları hazırlandı. İlgili kişinin fuar giriş biletleri, mobil uygulamaya yüklenerek aşı pasaportu ile birlikte geçerli hale geldi. Almanya'ya girişte firma temsilcilerinden iki doz Astra Zeneca, Moderna, Biontech aşılarından birini olmaları talep edildi.

"Tarımda büyüme potansiyelimiz çok yüksek"

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, fuarda yaptığı açıklamada, İTO'nun salgın döneminde firmaların stantlarından, teşhir edilecek ürünlerinin o ülkeye götürülmesine kadar tüm süreci organize ettiğini söyledi.

Anuga Fuarı'nda bu yıl salgın nedeniyle koridor mesafelerinin 5 metreye çıkarıldığını ve başka bazı sağlık tedbirlerinin daha aldığını belirterek, "Biz İTO olarak öylesine etkin bir stant yerleşimi gerçekleştirdik ki, bu sayede firmalarımızın ürünleri en efektif şekilde teşhir edilip sağlık kurallarına halel getirilmeden ziyaretçiler tarafından görülüp detaylı bilgi edinilmesini sağladık. Umuyor ve diliyorum ki, ortaya koyulan bu gayret ve çalışmaların karşılığını hem firmalarımız, hem de Türk ekonomisi alacaktır." diye konuştu.

Kuralay, salgın ile birlikte tarımın öneminin çok daha fazla arttığını ifade ederek, "Tarım ülkemizin bekası için en az sanayi kadar önemli. Tarımsal hasılamızı ve katma değeri daha da artırmalıyız." dedi.

Türkiye'nin, gıda üretimi bakımından dünyada kendine yeten ülkelerden biri olma vasfını korumasının son derecede stratejik olduğuna vurgulayan Kuralay, "Gerek üretici ve gerekse tüketici enflasyonunda gıda ürünlerindeki artışların oldukça yüksek seviyelerde seyretmesi, tüm dünyada arz eksikliği sorununa da işaret ediyor. Tarımda büyüme potansiyelimiz çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, İstanbul Ticaret Odası olarak Türk iş dünyasının Anuga fuarına katılımını 1983 yılından bu yana organize ettiklerini belirterek, yeni normal süreçte firmaları fiziki fuarlarla yeniden buluşturmaya başladıklarını kaydetti.

Kuralay, Anuga'nın bu yıl BAUMA CTT Russia, MWC Barcelona, Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı ve Uluslararası Bakü Kitap Fuarı'ndan sonra İTO'nun milli katılımı yaptığı 5'inci fiziki fuar olduğunu sözlerine ekledi.

Anuga Gıda ve İçecek Fuarı, kapılarını 13 Ekim'de kapatacak.

Türkiye, Almanya, Türk, İto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk lezzet endüstrisi Anuga'da salgına rağmen katılımda ilk 4'e girdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı 10:30 Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı 10:27 Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor 10:24 Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor
Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi 10:13 Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi Evden kaçan genç kadın, babası tarafından polis merkezinden alınarak eve götürülürken arabadan atladı 10:05 Evden kaçan genç kadın, babası tarafından polis merkezinden alınarak eve götürülürken arabadan atladı Avukatı bacağından vuran iki saldırgan yakayı ele verdi 09:53 Avukatı bacağından vuran iki saldırgan yakayı ele verdi
Araçtan indiğini fark etmedi, gaza basıp gidince yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada 09:40 Araçtan indiğini fark etmedi, gaza basıp gidince yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü 09:01 Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü

Son Dakika Haberleri
10:35 Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis
10:29 Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı
10:26 Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı
10:25 Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi
10:23 Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor
10:22 Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı
10:12 Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi
10:09 21 yaşındaki eşini sokak ortasında bıçaklayan kocanın cezası 11 yıla düşürüldü
09:57 Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım
09:54 "Öğretmenini tokatla" akımının sonu kötü bitti! Akıma katılan öğrenci, tokatladığı öğretmenini hastanelik etti
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis         
10:36
Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu         
10:28
Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi         
10:26
Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı         
10:22
21 yaşındaki eşini sokak ortasında bıçaklayan kocanın cezası 11 yıla düşürüldü 21 yaşındaki eşini sokak ortasında bıçaklayan kocanın cezası 11 yıla düşürüldü         
10:09
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Eşini bıçaklayarak öldüren adam, av tüfeğiyle intihar etmek istedi Eşini bıçaklayarak öldüren adam, av tüfeğiyle intihar etmek istedi         
09:42
Karamollaoğlu'ndan Karamollaoğlu'ndan "AK Parti ile kesinlikle ittifak olmaz mı?" sorusa yanıt: Seçim dönemi geldiğinde bakılır         
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları         
08:58
"Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız         
08:53
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var         
00:56
Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu         
00:26
Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı         
23:22
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı         
18:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 10:46:15. #1.12#
SON DAKİKA: Türk lezzet endüstrisi Anuga'da salgına rağmen katılımda ilk 4'e girdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement