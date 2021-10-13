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Türkiye'de eylülde 147 bin 143 konut satıldı (2) - Son Dakika

Türkiye'de eylülde 147 bin 143 konut satıldı (2)

13.10.2021 10:48
Türkiye'de eylülde 147 bin 143 konut satıldı (2)

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630'a yükseldi.

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, konut satışları ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 949 bin 138 olarak gerçekleşti.

Eylülde yabancılara konut satışı, yıllık bazda yüzde 25,8 artışla 6 bin 630'a ulaştı. Bu rakam, serinin açıklandığı 2013'ten beri en yüksek aylık satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki rekor ise 6 bin 276 konut satışıyla 2018 yılının ekim ayında gerçekleşmişti.

Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, eylülde ilk sırayı 2 bin 995 konut satışıyla İstanbul aldı. Bu kenti sırasıyla 1358 konut satışıyla Antalya ve 408 konut satışıyla Ankara izledi.

Ocak-eylül döneminde yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,2 artarak 37 bin 479 oldu.

Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye'den 1323 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 990 konutla Irak, 540 konutla Rusya vatandaşları takip etti.

İpotekli konut satışları azaldı

Eylülde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalarak 29 bin 759 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,2 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,3 azalışla 181 bin 855'e geriledi.

Diğer konut satışları arttı

Diğer konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 117 bin 384'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,8 olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artışla 767 bin 283 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 43 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,9 olarak hesaplandı.

İlk el konut satışları ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 azalışla 287 bin 156 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde ikinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış göstererek 103 bin 176'ya yükseldi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,1 oldu.

İkinci el konut satışları ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalışla 661 bin 982 olarak kayıtlara geçti.

(Bitti)

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Eylül, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de eylülde 147 bin 143 konut satıldı (2) - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'de eylülde 147 bin 143 konut satıldı (2) - Son Dakika
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