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Türkiye geleceğin muharebe ortamına hazırlanıyor - Son Dakika

Türkiye geleceğin muharebe ortamına hazırlanıyor

19.10.2021 11:05
Türkiye geleceğin muharebe ortamına hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ürettiği platformlar ve alt sistemlerinin yetenekleri sayesinde savunma sanayisinde artık bir pazar değil, aktör konumuna dönüştüğünü belirterek, geleceğin muharebe ortamının en önemli unsurları için de çalışmalar...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ürettiği platformlar ve alt sistemlerinin yetenekleri sayesinde savunma sanayisinde artık bir pazar değil, aktör konumuna dönüştüğünü belirterek, geleceğin muharebe ortamının en önemli unsurları için de çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Defence Turkey Dergisi tarafından Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SaSaD) desteği ve ODTÜ Teknokent-Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Geleceğin Askeri Konferansı etkinliğinde, bu alanda dünya genelinde devam eden programlar ve teknolojik seviye ile sektörel kabiliyetler ele alındı.

Vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın cenaze töreni dolayısıyla etkinliğe katılamayan İsmail Demir, mesajlarını video ile iletti.

Askeri kabiliyetlerin, savunma teknolojilerinin ve savaşa dair stratejilerin gelişiminin teknolojiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"Savaşın yakın ve uzak gelecekte nasıl cereyan edeceği, muhtemel çatışma ortam ve koşulları ile hasımların elde etmeleri muhtemel kabiliyetlerin önceden kestirilmesi, etkin bir savaş gücü bulundurmak için şarttır. Geleceğin muharebe ortamının en önemli unsuru olacağını düşündüğümüz, sürü insansız hava-kara-deniz araçları, büyük veri, siber güvenlik ve uzay, uydu teknolojileri, yapay zeka ve robotik, insansız kara ve deniz araçları, lazer ve elektromanyetik silahlar gibi konularda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyanın gerisinde kalma lüksü olmadığının bilinciyle hareket ediyoruz."

Teknoloji sayesinde dünya rekabet gücü yarışında

Dünyada her an gelişen teknoloji sayesinde büyük bir rekabet gücü yarışı yaşandığını, bu yarışın en önemli aktörlerinden birinin de savunma alanındaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları olduğunu vurgulayan Demir, bu nedenle teknoloji odaklı Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon stratejilerinin belirlenmesinin, teknoloji projelerinin yönetilmesinin Başkanlık için stratejik önem taşıdığını söyledi.

"Küresel bir güç olma yolunda hızla ilerlemekte olan ülkemiz, savunma sanayisi alanında da özellikle son yıllarda ciddi bir atılım içinde." diyen Demir, bu doğrultuda yürütülen projelerle sanayinin geliştiğini, ihracatın arttığını, bu alanda dışa bağımlılığın gün geçtikçe azaldığını dile getirdi.

Bu projelerin çıktıları olan platform ve sistemlerin sahada kullanıldığını ve güvenlik güçlerinin görevlerini güvenle icra etmelerine yardımcı olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Bütün bu başarılar, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve karar alma süreçlerindeki desteği ve savunma sanayisi ekosisteminin gayretleri sayesinde elde edilmiştir. Bugün Türkiye ürettiği platformlar ve alt sistemlerinin yetenekleri sayesinde savunma sanayisinde artık bir pazar değil, aktör konumuna dönüşmüştür. Geleceğin teknolojilerine bugünden başlayan yolculuğumuz sayesinde, yakın gelecekte bugünkü konumundan daha ileride olan bir Türkiye göreceğimize olan inancım tamdır."

Özdemir Bayraktar, ODTÜ Teknokent, İsmail Demir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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