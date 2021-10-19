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Türkiye'nin altın üretimini artıracak 5 yeni proje - Son Dakika

Türkiye'nin altın üretimini artıracak 5 yeni proje

19.10.2021 12:41
Türkiye'nin altın üretimini artıracak 5 yeni proje

ALTIN Madencileri Derneği Genel Koordinatörü Muhterem Köse, Balıkesir, Bilecik, Ağrı, Artvin ve Kütahya'da 1,1 milyar dolarlık 5 yeni altın madeni yatırımının devreye girmesiyle Türkiye'nin yıllık altın üretiminin 11 ton artacağını söyledi.

ALTIN Madencileri Derneği Genel Koordinatörü Muhterem Köse, Balıkesir, Bilecik, Ağrı, Artvin ve Kütahya'da 1,1 milyar dolarlık 5 yeni altın madeni yatırımının devreye girmesiyle Türkiye'nin yıllık altın üretiminin 11 ton artacağını söyledi. Köse, 5 projenin 2023'e kadar tamamlanmasının planlandığını belirterek, "2 bin 650 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak" dedi.

Altın Madencileri Derneği Genel Koordinatörü Köse, Türkiye'nin yer altında 6 bin 500 ton civarında altın rezervi olduğunu söyledi. Köse, "Türkiye altın seven bir ülke, vatandaşlarımızın altına her daim ilgisi çok olmuştur. Nişanda, düğünde, sünnette, söz kesiminde hatta tasarruf olarak altın tercih eder. Altın potansiyeli yüksek bir ülkeyiz. 6 bin 500 ton potansiyelimiz var. Bu 6 bin 500 ton altın potansiyelimizin bin 500 tonunu üretilebilir rezerv haline getirdik. Şu ana kadar da bunun 382 tonunu ürettik. Geçen sene Türkiye 25 milyar dolarlık altın ithal etti. 2020 yılında altın üretimimiz 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 2,4 milyar dolarlık bir döviz tasarrufu sağlamış olduk" diye konuştu.

'YILLIK ÜRETİM HEDEFİ 100 TON'Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılda 100 ton altın üretimi hedefi koyduğunu hatırlatarak, "Altın madenciliğinde en önemli husus aramalar, yeni ne kadar üretiyorsak yılda yeni aramalarla o kadarını keşfetmemiz gerekiyor. Ürettiğimizi yerine koymamız gerekir. Türkiye'nin hedefi altın üretimini 100 tona çıkarmak. 2023 itibarıyla biz altın üretimini yaklaşık 50 ton seviyesine çıkarabileceğimizi öngörüyoruz. Türkiye'nin hedefi artık altın üretmeni yıllar itibarıyla arttırarak, 100 ton hedefine ulaşmak" dedi.'YILLIK ÜRETİM 11 TON ARTACAK'Muhterem Köse, 2023'e kadar 5 yeni projenin devreye girmesiyle yıllık 50 ton altın üretimi hedefinin sağlanacağını söyledi. Köse, "5 yeni proje var. Bu yeni projelerin devreye girmesiyle altın üretimi 11 ton daha artacak. Türkiye'ye ciddi katma değer yaratıyoruz, vergi sağlıyoruz. 5 projenin devreye girmesiyle devlete 200 milyon dolarlık bir vergi sağlanmış olacak. Balıkesir, Bilecik, Ağrı, Artvin ve Kütahya'da 1,1 milyar dolarlık 5 yeni altın madeni yatırımının devreye girmesiyle üretim artacak. Yıl sonuna doğru Balıkesir Gediktepe üretime başlayacak. İlk külçeyi dökecek. Ağrı Mollakara'da inşaata başlandı. Altın projeleri çok ciddi sermaye gerektiriyor. Yaklaşık 300 milyonluk yatırımlar bunlar. 5 projeyle birlikte 2 bin 650 kişiye daha doğrudan istihdam sağlanacak" diye konuştu. 'YATIRIMIN DESTEKLENMESİ GEREK'Mevcut 18 altın madeninde 13 bin 200 kişiye istihdam sağlandığını belirten Muhterem Köse, geçen yıl petrolden sonra en çok dövizin altın ithalatına ödendiğini kaydetti. Köse, "Altın ithalatına ödenen 25 milyar dolar çok ciddi bir rakam. Türkiye altın potansiyeli olan bir ülke. Biz eğer altın üretimini arttırırsak dışa bağımlılığımızı altında her yıl aşağıya indirebiliriz. Bu alandaki yatırım faaliyetlerinin bu anlamda desteklenmesi gerekiyor" dedi. 5 YENİ PROJEBalıkesir Gediktepe; yatırım bedeli 150 milyon dolar. Kasım sonu ilk külçe dökümü yapılacak.  Bilecik Söğüt; 2023'de devreye girecek. 450 milyon dolar. Ağrı Mollakara; yaklaşık 150 milyon dolar. 2022'de devreye girecek.Kütahya Tavşanlı; 50 milyon dolar. 2023'de devreye girecek.

Artvin Yusufeli; 300 milyon dolar. 2023'de devreye girecek.


Türkiye'nin altın üretimini artıracak 5 yeni proje
Türkiye'nin altın üretimini artıracak 5 yeni proje

Balıkesir, Kütahya, Türkiye, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin altın üretimini artıracak 5 yeni proje - Son Dakika Ekonomi


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