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Türkiye'nin Kestane borsası Alaplı'da kuruluyor - Son Dakika

Türkiye'nin Kestane borsası Alaplı'da kuruluyor

20.10.2021 12:20
Türkiye'nin Kestane borsası Alaplı'da kuruluyor

Zonguldak Alaplı'da orman köylülerince toplanarak pazarda satışa sunulan ve 'Alaplı kuzusu' olarak bilinen kestanenin ünü yurt geneline yayıldı.

Zonguldak Alaplı'da orman köylülerince toplanarak pazarda satışa sunulan ve 'Alaplı kuzusu' olarak bilinen kestanenin ünü yurt geneline yayıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen vatandaşlar, sabahı saat 4'de yol kenarında kurulan pazarda sıkı pazarlıklar sonucu ürünleri satın alıyor. Türkiye'nin en iyi kestanesinin yetiştiği Alaplı'da bu yıl fiyatlar 12-15 lira arasında değişiyor. Kılburnu mevkisinde sabah erken saatlerinde yol kenarlarında Kestane Pazarı'nın kurulmasıyla ilçede 'Alaplı kuzusu' denilen kestanenin ünü, yurt geneline yayıldı. Alaplı- Yığılca dağlarında köylülerce toplanan kestaneler yol kenarında kurulan pazar yerinde satışa sunduğu kestaneleri almak isteyenler, İstanbul ve Bursa illerinden geliyorlar. Adeta kestane borsasının oluştuğu yol kenarında kıyasıya pazarlıklar yapılıyor.

Orman bölgelerinden toplanan kestanesinin zarının ince olduğunu belirten satıcılar, diğer illerdeki toplanan ürünlerden daha çok tercih edildiğini söyledi. Kestane sezonu olan Ekim aylarında 20 ton satış yapıldığı belirtilirken, kestane pazarı sabah saat 04.00 dan itibaren kurulmaya başlıyor ve 08.00 kadar alıcılar pazardan ürün alıyorlar.

İstanbul'dan Alaplı'ya kestane almaya gelen Murat Sarı, "Bursa'dan İstanbul'dan, çeşitli illerden kestane almaya gelenler var. Alaplı'nın kestanesi iyi, lezzetli, kabuğu ince kuzu kestanesi onun için bu kadar yolu geliyoruz almak için. Herkes bu bölgenin kestanesini tercih ediyor" diye konuştu.

Düzce'den kestane almaya gelen İbrahim Polat ise "Batı Karadeniz Bölgesi'nin en meşhur pazarı Çarşamba günleri burada kuruluyor. Buranın kestanesi kuzu kestane. Buranın kestaneleri farklı, kestanesi ufak olduğu için lezzetine doyulmuyor. bizim insanımız en çok sevdiği ve yediği kestane onun için burayı tercih ediyoruz" dedi.

"Bu kestane kışın ilaç"

Ahmet Meşe ise Ankara'dan Alaplı'ya geldiğini ifade ederek, "Ankara'dan buraya geliyoruz. Sadece sezonluk, bu kestane işini yapıyorum. Buranın kestanesini tercih etmemizin sebebi kuzu kestane olması. Bizim İç Anadolu bölgesinin en çok tercih ettiği kestane türü budur. Kestane, Bursa, Kütahya ve İzmir tarafında da var ama bu bölgenin kestanesi daha çok seviliyor. Bu kestane şekerli olur. doyurucu özelliğinin yanı sıra içerdiği vitamin ve mineraller ile kış mevsiminin olumsuz şartlarına, fiziksel ve zihinsel yorgunluklara karşı paha biçilmez bir sağlık kaynağı içerdiğinden, halk bu kestaneyi daha çok tutar" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Türkiye'nin Kestane borsası Alaplı'da kuruluyor
Türkiye'nin Kestane borsası Alaplı'da kuruluyor
Türkiye'nin Kestane borsası Alaplı'da kuruluyor
Türkiye'nin Kestane borsası Alaplı'da kuruluyor
Türkiye'nin Kestane borsası Alaplı'da kuruluyor
Türkiye'nin Kestane borsası Alaplı'da kuruluyor
Türkiye'nin Kestane borsası Alaplı'da kuruluyor

Zonguldak, İstanbul, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Kestane borsası Alaplı'da kuruluyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Kestane borsası Alaplı'da kuruluyor - Son Dakika
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