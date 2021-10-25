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Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 515'inci şubesi Bilecik'te açıldı - Son Dakika

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 515'inci şubesi Bilecik'te açıldı

25.10.2021 14:19
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 515'inci şubesi Bilecik'te açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, hedeflerinin üreticilerin ürünlerini değerinde alıp en makul fiyatlarla tüketicilere ulaştırmak olduğunu söyledi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, hedeflerinin üreticilerin ürünlerini değerinde alıp en makul fiyatlarla tüketicilere ulaştırmak olduğunu söyledi.

Poyraz, Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 515'inci şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, yıl sonu itibarıyla hedeflerinin 700 mağaza olduğunu ve 2022'nin ilk çeyreğinde bu sayının 1000'e ulaşacağını belirtti.

Poyraz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarımsal girdileri çiftçilere veren, onlara üretim sırasında destek sağlayan ve ürünlerini pazara taşıma noktasında kabiliyetlerini artırmaya çalışan bir kurum olduğunu dile getirdi.

Tarımsal girdiler noktasında problemlerinin bulunmadığına dikkati çeken Poyraz, şöyle konuştu:

"Şu anda başta bitki besleme, bitki koruma ürünleri olmak üzere her türlü tarımsal girdiyi biz çiftçimize ulaştırıyoruz. Pazarla, tüketiciyle bağ kurma noktasında kabiliyetimiz eksikti. 2017 yılı sonu itibarıyla bizim çoğunluğu yem fabrikamızın ihtiyacı olarak aldığımız ürünler olmak üzere çiftçilerden aldığımız ürün toplamı yaklaşık 300 milyon lira civarındaydı. Biz 2021 yılını 3,7 milyar lirayla kapatacağız. Biz geçtiğimiz 3 yıllık dönem zarfında ortaklarımızdan, çiftçilerimizden aldığımız ürün miktarını 10 kattan fazla artırmışız."

"Bu sene 100 bin tondan fazla ay çekirdeği aldık"

Hedeflerinin tüketicilerle bağ kurmak olduğunu kaydeden Poyraz, "Biz bu sene 100 bin tondan fazla ay çekirdeği aldık. İnşallah bu ve buna benzer ürünlerle bir taraftan pazar tarafında yer tutarken daha sonraki dönemde tüketicinin ihtiyacı olan ürünleri de çiftçilerimizden sözleşmeli ürettirme noktasında bir yönteme gideceğiz." dedi.

"Gittik, fiyatlar çok da uygun değilmiş" diye tartışmaların yapılacağını anlatan Poyraz, şöyle devam etti:

"Biz bunu yıllardır gübrede, yemde yaptık. Biz Tarım Kredi Kooperatifleri olarak şunu yapıyoruz aslında. Bir ürün için bir fiyat belirliyoruz. Diyoruz ki 'Maliyeti şudur'. Üzerine makul bir kar koyduktan sonra '100 lira' diyoruz. Özel sektörün bizimle rekabet etmesi için bütün bu ürünlerde 100 liranın altına inme mecburiyeti var. Çünkü tarım kredinin olmadığı yerlerde az önce '100' dediğim rakam ne oluyor biliyor musunuz? 110, 120, 130 oluyor. Biz burada aslında piyasayı regüle etme anlamında tarımsal girdi tarafında bunu yaptık. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız, bu tarafta bu eksiği görünce onun talimatları çerçevesinde de biz bu tarafa da odaklandık. "

Poyraz, piyasanın her tarafında hakim olmak gibi bir iddialarının bulunmadığını belirterek, "Hedefimiz, bir taraftan üreticinin ürettiği ürünü değerinde alıp olabildiğince en makul fiyatlarla da tüketicimize bunu ulaştırmak. Misyon olarak biz bunu hedefledik." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin ve çiftçisinin yararına ne varsa yapma gayretinde olduklarınn dile getiren Poyraz, "Yeni dönemde de birileri rahatsız olsa da birileri bu işlerden gocunsa da biz hem marketlerimizle hem de Türkiye'nin en değerli madenlerini, Bilecik Söğüt'te olan bu madeni çıkartarak Tarım Kredi'ye, Türk çiftçisine ve Türk ekonomisine inşallah kazandıracağız." dedi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya da açılışı yapılan mağazanın kente hizmet verecek 3'üncü mağaza olduğunu belirterek, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz'ın öncülüğünde başlatılan atılımın yansımasına şahitlik ettiklerini söyledi.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım da Bilecik'te açtıkları 515'inci mağazanın ardından gün sonunda 520'nci mağazayı açmış olacaklarını kaydetti.

Son 10-15 yıldır sadece çiftçilere destek vermediklerini, ürünlerini de almaya başladıklarını söyleyen Yıldırım, farklı tesisler kurup katma değer oluşturarak bu ürünleri satmaya başladıklarını anlattı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de açılışı yapılan mağazanın hayırlı olmasını diledi.

İl Müftüsü Ali Erhun'un dua etmesinin ardından mağazanın açılış kurdelesi protokoldekiler tarafından kesildi. Poyraz ve Yıldırım, açılış sonrası Vali Kızılkaya'ya şube hakkında bilgi verdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 515'inci şubesi Bilecik'te açıldı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 515'inci şubesi Bilecik'te açıldı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 515'inci şubesi Bilecik'te açıldı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 515'inci şubesi Bilecik'te açıldı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 515'inci şubesi Bilecik'te açıldı

Kooperatif, Türkiye, Kredi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 515'inci şubesi Bilecik'te açıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'in 515'inci şubesi Bilecik'te açıldı - Son Dakika
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