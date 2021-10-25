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Türksat Orta Doğu'nun en büyük yayıncılık fuarı "CABSAT 2021"de yer alacak - Son Dakika

Türksat Orta Doğu'nun en büyük yayıncılık fuarı "CABSAT 2021"de yer alacak

25.10.2021 10:59
Türksat Orta Doğu'nun en büyük yayıncılık fuarı

Türksat, 26-28 Ekim'de Dubai'de gerçekleştirilecek Orta Doğu'nun en büyük yayıncılık fuarı "CABSAT 2021"e katılacak.

Türksat, 26-28 Ekim'de Dubai'de gerçekleştirilecek Orta Doğu'nun en büyük yayıncılık fuarı "CABSAT 2021"e katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türksat-5A uydusu ile Kuzey Afrika bölgesinde (MENA) kapsamasını genişleterek 350 milyonluk pazara yeni bir kapı açan şirket, bölge ülkelerindeki yayıncılar ve data hizmet sağlayıcıları ile CABSAT 2021 fuarında yeni iş fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyor.

Fuar süresince Türksat'ın yerli ve milli PeycON ailesi antenlerinden HidrON, TerrON, MicrON ve AerON sergilenecek.

Fuarda, bu yıl hizmete başlayan Türkiye'nin ilk ve tek 5'inci nesil uydusu Türksat 5A haberleşme uydusu üzerinden verilen ve en üst düzey yayıncılık teknolojilerinden olan ultra HD 8K yayını Türksat standında gösterilecek.

Türksat, uydu haberleşmesi alanında yürüttüğü faaliyetlere yönelik tanıtım yapacağı fuarda, bu yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Turksat 5B ile yerli ürünlerine yönelik görüşmeler de gerçekleştirecek.

CABSAT 2021 etkinliğinde, Türksat'ın 5A ve 5B uydusu ile güçlenen uzay segmenti hizmetleri de sektör temsilcilerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Program kapsamında Türksat, özellikle MENA bölgesinde yerli ve milli ürünleriyle etkinliğini artırmayı planlıyor.

Orta Doğu, Türksat, Dubai, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türksat Orta Doğu'nun en büyük yayıncılık fuarı 'CABSAT 2021'de yer alacak - Son Dakika Ekonomi


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