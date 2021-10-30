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Uluslararası Düğün Çalıştayı Bodrum'da yapılacak - Son Dakika

Uluslararası Düğün Çalıştayı Bodrum'da yapılacak

30.10.2021 14:37
Uluslararası Düğün Çalıştayı Bodrum'da yapılacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2022 Mayıs ayında yapılacak Uluslararası Düğün Destinasyonları Çalıştayı için basın toplantısı düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2022 Mayıs ayında yapılacak Uluslararası Düğün Destinasyonları Çalıştayı için basın toplantısı düzenlendi.

Uluslararası Destinasyon Düğün Profesyonelleri Derneği (IADWP) Başkanı Kitzia Morales, Ortak Kurucu Minty Castilla, derneğin Asya - Avrupa Başkanı Murtaza Kalender, Bodrum Bölge Başkanı Fatih Öztarakçı, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, BODER Genel Sekreteri Yiğit Girgin ve basın mensupları Uluslararası Düğün Destinasyonları Çalıştayı için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bir basın toplantısı düzenledi.

Başkan Aras toplantıda yaptığı konuşmada, "Dünyadaki tanıtım değerinin 300 milyon doların üzerinde olduğu bir tanıtımın Bodrum'da olmasını çok önemsiyoruz. Son yıllarda Hindistan, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkeden misafirler düğün yerleri için Bodrum'u tercih ediyor. Coğrafyası, iklimi, ulaşımı, tesislerimizin kalitesi, kapasitesi ve sundukları hizmetler bu tür organizasyonlar için ideal bir konumda bulunuyor. Çünkü Bodrum uluslararası ölçeğin çok üstünde bir kent. Time dergisi; Bodrum'u dünyada görülüp, gezilecek destinasyonlar arasında ilk 100'de listeledi. Aynı şekilde yine Travel And Nature Dergisi Bodrum'u dünyada ilk 25 destinasyon listesinde, Avrupa'da ise ilk 6 destinasyondan birisi olarak gösterildi. Demek ki bu, Bodrum'un yerel ölçekten çıkıp, daha global bir ölçekte değerlendirilmesi gerektiğini bize gösteriyor. Dünya genelindeki düğün planlamacılarının Bodrum'a gelecek olmasıyla turizm sezonunun 12 aya yayılmasıyla ilgili önemli bir adım atmış olacağız. Özellikle; nisan-mayıs ve eylül-ekim gibi bir de düşük sezonlarda yapılacak olan düğünlerle otellerimizde erken istihdam sağlanmış olacak. Gerçekleşecek lojistik hizmetler, çarşı gezileri bölge esnafının kalkınmasıyla Bodrum ekonomisine önemli katkılar sağlanacak. Bu önemli organizasyonun Bodrum için hayırlısı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Uluslararası Destinasyon Düğün Profesyonelleri Derneği (IADWP) Başkanı Kitzia Morales ise düğün turizminde Bodrum'un ve düğün planlamacılarının 2022 yılının yıldızları olacağını ifade ettiği konuşmasına şöyle devam etti;

" Bu yeni turizm sektörünün aynı zamanda 38 adet yeni ekonomi alanına da hizmet edeceğini düşünüyorum. Bizler bu işe 15 sene önce başladık. 2500 üyemiz bulunmakta, 100'e yakın da ülke ile çalışmaktayız. Sadece düğünleri değil, aynı zamanda destinasyonların da tanıtımlarını yapıyoruz. Bodrum; hem profesyonelliği ile hem de hizmetlerindeki kalite ile oldukça önemli bir destinasyon olacak. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum."

Asya - Avrupa Başkanı Murtaza Kalender ve Bodrum Bölge Başkanı Fatih Öztarakçı Başkan Aras'la böyle bir etkinliğin içinde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken kendilerine verdiği desteklerden ötürü Ahmet Aras'a teşekkürlerini iletti. - MUĞLA

Uluslararası Düğün Çalıştayı Bodrum'da yapılacak
Uluslararası Düğün Çalıştayı Bodrum'da yapılacak
Uluslararası Düğün Çalıştayı Bodrum'da yapılacak
Uluslararası Düğün Çalıştayı Bodrum'da yapılacak
Uluslararası Düğün Çalıştayı Bodrum'da yapılacak
Uluslararası Düğün Çalıştayı Bodrum'da yapılacak
Uluslararası Düğün Çalıştayı Bodrum'da yapılacak

Bodrum, Mayıs, Muğla, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Düğün Çalıştayı Bodrum'da yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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