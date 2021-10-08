Üye Girişi
'un "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesi büyümeye devam ediyor - Son Dakika

'un "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesi büyümeye devam ediyor

08.10.2021 11:14
'un

Vodafone, 15 yeni kurumsal iş ortağıyla birlikte 6 ilde 14 bine yakın çalışanın desteğiyle toplayacağı elektronik atıkları geri dönüştürerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kodlama sınıfları açacak.

Vodafone, 15 yeni kurumsal iş ortağıyla birlikte 6 ilde 14 bine yakın çalışanın desteğiyle toplayacağı elektronik atıkları geri dönüştürerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kodlama sınıfları açacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesine Vodafone iş ortaklarından destek artarken, elektronik atık bilincini artırmak ve elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen proje iş ortaklarının desteğiyle büyümeye devam ediyor.

Şirketin yeni kurumsal iş ortakları Artofis Mobilya, Balkantürksiad, Ballı Metal, Elektroteks, Elyafteks, HTS Metal Kalıp Otomotiv, İnoksan, Matlı Yem, Mavi Yeşil Danışmanlık, Menejer Bilgisayar, Numeko Safety, Özhan Marketler Zinciri, Penguen Gıda, Uludağ İçecek ve Yeşim Tekstil de projeye katılarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa'da bulunan ofis ve fabrikalarında 14 bine yakın çalışanın desteğiyle e-atık toplamaya başladı.

Toplanan e-atıklar geri dönüştürülerek elde edilen ekonomik gelirle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kodlama sınıfları açılacak.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş birliğiyle yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında hayata geçirilecek sınıflar, kodlama öğrenmek isteyen tüm çocuklar tarafından ücretsiz kullanılabilecek.

"Türkiye'de de 2025 yılına kadar elektronik atıkların yüzde 100'ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, amaç odaklı bir şirket olma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, Vodafone'un 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunma ve operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini yarıya indirme sözünü hatırlattı.

Süel şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, Türkiye'de de 2025 yılına kadar elektronik atıkların yüzde 100'ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz. Elektronik atıkların doğru şekilde geri dönüşümünü sağlamak ve bu konuda bilinç yaratmak üzere 'Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesini hayata geçirdik. Topladığımız elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen ekonomik gelirle okullara kodlama sınıfı kuruyoruz.

Bugüne kadar 7 ilde kodlama sınıfları açtık. Şimdi de 15 yeni kurumsal iş ortağımızla birlikte 6 ilde binlerce çalışanın desteğiyle toplayacağımız elektronik atıkları geri dönüştürerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kodlama sınıfları açacağız. Herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle sürdürülebilirlik alanında değer yaratan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

7 ilde kodlama sınıfı açıldı

???????

Verilen bilgiye göre, Vodafone, eğitime destek olma ve çevresel etkisini azaltma hedeflerini harmanladığı "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesiyle, çalışanlarının ve iş ortaklarının evlerinden getirdiği elektronik atıkları topluyor ve lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürülmesini sağlıyor.

Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında okullarda kodlama sınıfı kuruluyor.

Mayıs 2019'da başlatılan proje kapsamında bugüne kadar Mardin, Samsun, Adana, Gaziantep, Uşak, Bingöl ve Çanakkale'de kodlama sınıfları açıldı.

Vodafone'un kurumsal çözümlerini tanıtmak üzere Türkiye'yi dolaşan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı da gittiği şehirlerde elektronik atık toplayarak projeye katkı sağladı.

2020 yılında ise kurumsal iş ortakları Artıtel, Deloitte Türkiye, Hewlett Packard Enterprise, Karel Elektronik, KPMG Türkiye, Mikrolink ve Ostim Organize Sanayi Bölgesi projeye dahil oldu.

Bu Atıklar Kod Yazıyor projesinin kurumsal destekçisi olmak için surdurulebilirlik@vodafone.com adresinden iletişime geçilebiliyor.

Türkiye Vodafone Vakfı, geri dönüşüm, Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'un 'Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesi büyümeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı 12:30 Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak 11:58 Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak
Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi 11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir nesneye çarptı: 15 mürettebat yaralandı 11:26 ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir nesneye çarptı: 15 mürettebat yaralandı Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde can verdi! O anlar kamerada 11:13 Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde can verdi! O anlar kamerada
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak 10:43 Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş 09:58 Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş

Son Dakika Haberleri
12:29 Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı
12:27 Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
12:17 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir
12:16 İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden ortaya çıkardı
11:57 Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak
11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak
11:45 Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu
11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi
11:39 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına cevap verdi: Kesinlikle yalandır
11:25 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi         
12:35
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden ortaya çıkardı         
12:16
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak         
11:57
Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir         
11:26
Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım         
11:16
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi         
08:57
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti         
07:31
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 12:38:57. #1.13#
SON DAKİKA: 'un "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesi büyümeye devam ediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement