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Ünlü market zinciri Carrefoursa'dan kredi kampanyası! Sıfır faizle 40 bin lira verecek - Son Dakika

Ünlü market zinciri Carrefoursa'dan kredi kampanyası! Sıfır faizle 40 bin lira verecek

04.10.2021 15:49
Ünlü market zinciri Carrefoursa'dan kredi kampanyası! Sıfır faizle 40 bin lira verecek, System.String[]

Bankaların genellikle teknoloji alışverişleri için kullandırdıkları alışveriş kredisi imkanı market zincirlerine de sıçradı. Ünlü market zinciri Carrefoursa, Fibabanka ile yaptığı anlaşma kapsamında müşterilerine 40 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunacak. Krediler 18 ay vadeyle sıfır faizle kullandırılacak.

Fibabanka ile Carrefoursa'nın yaptığı iş birliğiyle market alışverişlerine de kredi fırsatı sağlandı. Hem Fibabanka'nın hem de Carrefoursa'nın internet sitelerinde yaptığı duyurularda alışveriş kredisinin gıda harcamalarında da kullanılabiliyor olacağı izlenimi olması sosyal medyada yankı buldu. Gıda harcamalarına taksit 2018'den bu yana yapılamıyor.

Carrefoursa'nın duyurusunda gıda ürünleri bulunuyor. İstanbul'da 5 hipermarkette yapılan harcamalarda alışveriş kredisi kullanırken vatandaşların gıda harcamalarını da bu krediden karşılayabildiklerini ifade etti.

ÖNCE İKİ FARKLI KREDİ TANIMLANDI

Fibabanka'nın internet sitesindeki duyuruda da iki ayrı kredi Carrefoursa elektronik kredisi ikincisi ise Carrefoursa alışveriş kredisi olarak tanımlandı. Elektronik kredisi Carrefoursa mağazalarındaki teknolojik ürün alışverişlerine yüzde 0 faiz ile 400-40 bin lira arasında kredi kullanım fırsatı sağlarken Carrefoursa alışveriş kredisi ise yine 0 faiz ile 600 ile 2000 lira arasında kredi kullanım fırsatı sağlıyordu.

4 taksitte ödeme imkanı getirilen kredinin hangi alışverişleri kapsamadığı ise şöyle tanımlanmıştı:

"Alkollü içecekler, tütün mamulleri, GSM TL yükleme harcamaları, kuyum, mobilya ve bitki & saksı alışverişleri kampanya kapsamında olmadığından, CarrefourSA Alışveriş Kredisi ile satın alım gerçekleştirilememektedir."

Bu açıklama gıda harcamalarının alışveriş kredisinden yararlanılarak yapılabileceği yorumlarına yol açtı. Ayrıca CarrefourSA'daki tanıtım afişlerinde de gıda ürünlerinin fotoğrafları yer almıştı. Dünya gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre; Carrefoursa ve Fibabanka'ya işbirliğinin ayrıntılarını ve gıda harcamalarını kapsayıp kapsamadığını sorması üzerine ise iki kurum da kredinin elektronik ürünlerde kullanılacağı duyurusu yaptı. Ardından Fibabanka internet sitesinde yer alan Carrefoursa Alışveriş Kredisi kısmını çıkardı ve sadece elektronik alışverişe sağlanan kredi imkanı yer aldı.

MİGROS VE A101'DE DE ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE GEÇERLİ

Bankaların marketlerle alışveriş kredisi bu yıl haziranda ING Bank ve Garanti BBVA ile başladı. Garanti BBVA ve A101 arasındaki işbirliğinde cep telefonu, mobilya ve elektronik aletlerin satışında kredi kullanılabiliyor. ING Bank ile Migros işbirliğinde de 500 TL'den 20 bin TL'ye kadar 36 aya varan vade seçenekleri ile kredi kullanılabiliyor. Elektronik ürünlerin alışverişinde kredi imkanı sağlanıyor.

Ünlü market zinciri Carrefoursa'dan kredi kampanyası! Sıfır faizle 40 bin lira verecek

CarrefourSA, Fibabank, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü market zinciri Carrefoursa'dan kredi kampanyası! Sıfır faizle 40 bin lira verecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ünlü market zinciri Carrefoursa'dan kredi kampanyası! Sıfır faizle 40 bin lira verecek - Son Dakika
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