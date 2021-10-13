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Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor - Son Dakika

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

13.10.2021 13:08
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde kokteyl domates hasadı başladı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kokteyl domates hasadı başladı. İlk hasatta dönüm başına alınan 150 kilo civarındaki ilk ürünler İstanbul'daki marketlere ve yurt dışına gönderilirken, üreticinin 13 TL'ye sattığı kokteyl domatesin fiyatı marketlerde 23 TL'yi buldu.

Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi'ndeki 6 buçuk dönümlük serasında kokteyl domateste ilk hasadı yapan Ali Kütük, ilk hasadında bir dönümde 100-150 kilo ürün aldığını ifade etti. Ürünlerin ekimini 10 Ağustos'ta tamamladıklarını ve ocak-şubat aylarına kadar hasadın devam edeceğini belirten Kütük, Antalya'da bu yıl ilk kokteyl domates hasadını kendisinin yaptığını, İstanbul'da satılan ürünlerin kendi mahsulleri olduğunu söyledi.

Ürünlerin az olmasının fiyatların yükselmesine sebep olduğuna değinen Ali Kütük, "Ürünlerimizi Rusya ve Almanya'ya ihraç ediyoruz. Yurt içinde ise İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyük şehre yolluyoruz. Kokteyl domatesi şu an biz 13-15 TL'ye satıyoruz. Marketlerdeki fiyatları 20-23 TL'yi buluyor. Önümüzdeki günlerde düzene girer diye düşünüyorum. 15-20 gün sonra üreticiden çıkış fiyatı 6-8 TL civarında olur. Satış fiyatı da 12-15 TL bandına geriler" dedi.

Maliyetlerin ikiye katladığını belirten Kütük, "İlaç, gübre, fidan ve mazot ücretleri çok yükseldi. İşçi ücretleri de arttı. Bu durum artık herkes tarafından normalleşti. Ürünler tüketiciler tarafından pahalı karşılanabilir ama maliyetler de çok yükseldi. Bu durumda tüccara da bir şey diyemiyoruz. Arazilerde işçilik var. Maliyetler yüksek. Nakliye sırasında yollardaki geçişlerde para ödüyorlar. Onlar da kendilerine göre haklılar" diye konuştu. - ANTALYA

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Türk Lirası, İstanbul, Antalya, Domates, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor - Son Dakika
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