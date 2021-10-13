Üye Girişi
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor - Son Dakika

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

13.10.2021 17:05
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor Dönümünden 150 kilo ürün alınan kokteyl domatesin hasatı gerçekleşti Domates üreticisi Kütük: "Ürünler az olduğu için fiyatlar yüksek" Antalya'nın Aksu ilçesinde kokteyl domates hasatının ilki gerçekleşti.

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Dönümünden 150 kilo ürün alınan kokteyl domatesin hasatı gerçekleşti

Domates üreticisi Kütük: "Ürünler az olduğu için fiyatlar yüksek"

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde kokteyl domates hasatının ilki gerçekleşti. İlk hasatta dönüm başına alınan 100-150 kilo civarında ki ürünler İstanbul'da ki marketlere ve yurt dışına ihraç ediliyor. Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi'ndeki 6 buçuk dönümlük arazisinde kokteyl domates yetiştiren Ali Kütük, marketlerdeki fiyatların yüksek olmasının sebebini "Ürünler az olduğu için fiyatlar yüksek" olarak açıkladı.

Çamköy mahallesindeki serasında ki ilk hasatında bir dönümde 100-150 kilo ürün aldığını ifade eden Ali Kütük, ürünlerin ekimini 10 ağustosta tamamladıklarını ve Ocak-Şubat aylarına kadar hasatın devam edeceğini belirtti. Antalya'da bu yıl ilk kokteyl domates hasadını kendisinin yaptığına değinen Ali Kütük, İstanbul'da satılan ürünlerin kendi mahsulleri olduğunu söyledi.

"Şu anki fiyatı 13-15 TL"

Ürünlerin az olmasının fiyatların yükselmesine sebep olduğuna değinen Ali Kütük, "Ürünlerimizi Rusya ve Almanya'ya ihraç ediyoruz. Yurt içinde ise İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehre yolluyoruz. Kokteyl domatesi şu an biz 13-15 TL'ye satıyoruz. Marketlerdeki fiyatları 20-23 TL'yi buluyor. Önümüzdeki günlerde düzene girer diye düşünüyorum. 15-20 gün sonra üreticiden çıkış fiyatı 6-8 TL civarında olur" dedi.

"Maliyetler çok yüksek"

Maliyetlerin ikiye katladığını belirten Ali Kütük, "İlaç, gübre, fidan ve mazot ücretleri çok yükseldi. İşçi ücretleri de arttı. Bu durum artık herkes tarafından normalleşti. Ürünler tüketiciler tarafından pahalı karşılanabilir ama maliyetler de çok yükseldi. Bu durumda tüccara da bir şey diyemiyoruz. Arazilerde işçilik var. Maliyetler yüksek. Nakliye sırasında yollardaki geçişlerde para ödüyorlar. Onlar da kendilerine göre haklılar" diye konuştu.

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Türk Lirası, Ali Kütük, Antalya, Domates, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

TikTok'ta, ''Squid Game'' şeker oyunu viral oldu! İşte akıma katılan fenomenler 16:46 TikTok'ta, ''Squid Game'' şeker oyunu viral oldu! İşte akıma katılan fenomenler Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı 16:40 Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış 16:24 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu 16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı 15:23 Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı 14:53 Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var 14:42 Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü 14:30 İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü

Son Dakika Haberleri
16:45 TikTok'ta, ''Squid Game'' şeker oyunu viral oldu! İşte akıma katılan fenomenler
16:44 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar
16:35 İçişleri Bakanlığı, "Mustafa Akıncı dahil 42 kişiye yasak koyuldu" iddiasına cevap verdi: Yalandır, nokta
16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı
16:23 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
16:13 Son dakika magazin haberleri! En yeni magazin olayları
16:06 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu
16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu
16:00 Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim
15:59 Dünya rekortmeni atlet evinde ölü olarak bulundu! Tirop adeta yasa boğdu
Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız         
17:07
Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar         
16:45
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı         
16:26
Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu         
16:07
3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu         
15:57
Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu         
15:01
Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi         
14:52
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor         
13:09
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 17:12:17. #1.12#
SON DAKİKA: Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement