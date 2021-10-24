Üye Girişi
Uzmanlar kombi bakım ve kullanımı konusunda uyardı - Son Dakika

Uzmanlar kombi bakım ve kullanımı konusunda uyardı

24.10.2021 10:19

Kış aylarının gelmesiyle beraber doğal gaz kombi kullanımı artmaya başladı.

Kış aylarının gelmesiyle beraber doğal gaz kombi kullanımı artmaya başladı. Bakımları yapılmayan petek ve kombilerin gaz sarfiyatı ve arızaları arttırdığını belirten uzmanlar, yetkili servis elemanı olmayanların yaptıkları bakımlarda

büyük sorunlar yaşanabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

Havalar soğumaya başlayınca vatandaşlar ısınmak için kombi ve peteklerini çalıştırmaya başladı. Bakım ve onarımı yetkili servislerde yapılmayan kullanıcıların hem cebinden hem de canından olabileceği bildirildi. Kombi uzmanı Yunus Yıldırım, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada hem tasarruf hem de riskleri ortadan kaldırmak için uyarılarda bulundu. Yetkili servis elemanı olmayan kişiler tarafından yapılan yanlışların büyük risk taşıdığını aktaran Yıldırım, kombi ve petek bakımları için de vatandaşlara uyarıda bulundu.

"Kombi bakımı her yıl yapılmalı"

Kış aylarında cihazların daha yüksek verimli çalışması için bakımlarının her yıl yapılması gerektiğini kaydeden Yıldırım, cihazlara beyaz eşya mantığıyla yaklaşılmaması gerektiğini hatırlattı. Yıldırım, "3, 5, 10 yılda bakım yaptırmazsak herhangi bir sıkıntı olmaz mantığında yaklaşılıyor, aslında bu yanlış. Cihazların her yıl bakımlarının yapılması gerekiyor. Çünkü bunların içinde gaz, su var, gaz ve su birleşiminden oldukça problemlerden dolayı son kullanıcılar zarar görebilirler. Bunun için de özellikle alanında uzman firmalar tarafından yetkilendirilmiş yetkili servislerle çalışılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Son aralar halkımızın mantığında 'servislerin ücretleri yüksek' geldiği zaman yüksek paralar isteniyor. Ama bir de bayağı kulağımıza gelen duyduğumuz, gördüğümüz vatandaşlarımızın yaşadığı, yetkisi olmayan, herhangi bir belgesi olmayan, kendi teknik servis diye adlandıran insanlar müşterileri mağdur ediyorlar. 100 liralık parçayı bin liraya taktıklarını, parça takmadıkları halde vatandaşlara 'Biz parça taktık borcunuz 2 bin lira, 3 bin lira' dendiğini duyuyoruz. Daha sonrasında vatandaş mağdur olduğu için tekrar bizi çağırıyor. Gittiğimizde herhangi bir parça değişimi, müdahale olmadığını görüyoruz. Vatandaşlar şu anda had safhada mağduriyet yaşıyorlar. Bakım ücretleri şu anda 160 TL'dir. İçerisinde cihazların çalışan aksamı, özellikle bizim için önemli olan parçalar, yanma odaları, brülör kısmı, elektrotları, pompalar, eşanjörler fan yanma grupları hepsi elden geçiriliyor. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz arkadaşlar sadece bir fırça veya bez sürerek bu işlemi yaptıklarını söylüyorlar. Bakımı 10 dakikada, beş dakikada bitirip çıkıyorlar. Normalde bir bakım ortalama süresi 45 dakikayla 1 saat arasıdır. Bu tür insanlara itibar edilmemesi gerekiyor. Bakım yapılmadığı zaman cihazın yanma odalarında tıkanma olabilir, bu da ileriki zamanlarda fana zarar verebilir. Fan zarar gördüğü zaman maliyetler yükselebilir. Artı gaz sarfiyatını arttırır, ister istemez cihazların içinde suyla çalışıyor, yani su geziyor. Yaz aylarında atıl durumda kalıyor, kireçlenme olabilir, bu da gaz sarfiyatını arttırır. Yüksek verimde çalışmaz cihazlarımız, tıkanan yerler olduğu için daha fazla gaz harcayıp, daha az enerji elde edip, daha yüksek faturalar ödüyoruz buna da istinaden. Yılda bir bakım yapıldığı zaman bu zarar gören parçalar, tıkanan parçalar açıldığından dolayı cihaz yüksek verimli çalışıyor. Yetkisi olmayan arkadaşlar müdahale ettiği zaman bilinçli olarak müdahale etmiyorlar, gaz hatlarına müdahale ediyorlar. Kendilerince bir şeyler yapıyorlar. O tür anlamda patlamalar yaşanabilir ama teknik firmaların yetkilendirdiği servisler, bu anlamda bütün sorumluluğu zaten üzerine alıyorlar. Bugün yetkili serviste çalışan arkadaşlarımız bunun eğitimini alıyorlar. Bunların seminerlerini alıyorlar. Bunlara bağlı cihazlarla çalışıyorlar. Örnek bir vatandaşa gittiğimiz zaman gaz kaçak dedektörü var, herhangi bir problem olduğu zaman o anda müdahale edebiliyoruz. Ama yetkisi olmayan merdiven altı diye tabir ettiğimiz servisler ne yapıyorlar, biz yaptık, çıktık gittik hesabı oluyor. Daha sonrasından yaşanan mağduriyetler onların umurunda değil. Çağrımız yetkili servislere bakım yaptıralım. Merdiven altı bakım patlamaya neden olabilir. Yetkili servis harici firmalarla çalışmayalım. Kışlık bakımların yapılmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu hem fatura anlamında maddi olarak daha az gelmesi hem de ısı olarak daha yüksek bir ısı elde etmemizi sağlıyor" dedi. - DİYARBAKIR

Uzmanlar kombi bakım ve kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar kombi bakım ve kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar kombi bakım ve kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar kombi bakım ve kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar kombi bakım ve kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar kombi bakım ve kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar kombi bakım ve kullanımı konusunda uyardı

İhlas Haber Ajansı, Yunus Yıldırım, Doğalgaz, Kombi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uzmanlar kombi bakım ve kullanımı konusunda uyardı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar 10:27 Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü 10:23 Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var 10:18 Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var
Seren Serengil, 10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor 10:03 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor Bildiride imzası olan 4 ülkeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 07:19 Bildiride imzası olan 4 ülkeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" talimatına ilk yorum
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp 01:11 Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye 20:34 Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı

Son Dakika Haberleri
10:23 Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü
10:20 İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi
10:18 Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var
10:15 Bakan Süleyman Soylu, "Gözlerimle gördüm" diyerek Diyarbakır'da yaşanan büyük değişimi anlattı
10:13 Psikologdan dehşete düşüren itiraf! 100'den fazla hastasına intihara sürükleyen ilaç vermiş
10:11 Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada
10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı
10:07 Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı
10:04 Tepki çeken olay! Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftar gözaltında
10:02 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor
Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli         
10:29
Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlıyor! Asgari ücret için en güçlü tahmin 3 bin 447 bin lira Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlıyor! Asgari ücret için en güçlü tahmin 3 bin 447 bin lira         
10:27
İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi         
10:21
Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada         
10:12
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Yanan evde çocuğunun olduğunu düşünen baba, alevlerin arasına dalıp can verdi Yanan evde çocuğunun olduğunu düşünen baba, alevlerin arasına dalıp can verdi         
09:14
Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı         
02:00
Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını "ayaklı galericiler" yükseltiyor         
23:04
Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı         
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
17:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 10:34:08. #1.13#
SON DAKİKA: Uzmanlar kombi bakım ve kullanımı konusunda uyardı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement