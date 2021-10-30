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Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı - Son Dakika

Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı

30.10.2021 10:27
Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı

Van'da son zamanlarda doğalgaz kullanımında artış yaşandığını belirten uzmanlar, kullanım ve tesisat temizliği konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Van'da son zamanlarda doğalgaz kullanımında artış yaşandığını belirten uzmanlar, kullanım ve tesisat temizliği konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Havaların soğuması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların ısınma araçlarından olan doğalgaz kullanımına başladığını ifade eden kombi bakım ve teknik servis uzmanları, kombi bakımı ve korsan servislere karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Her yıl düzenli yapılan kombi bakımlarının sağlık açısından önemli olduğunu belirten uzmanlar, ayrıca bunun yüzde 20 ila 25 oranında bir tasarruf olarak da vatandaşların cebine yansıdığını söylediler. Kombi bakımlarının çok önemli olduğunu ve bunun mutlaka yetkili servis tarafından yapılması gerektiğini belirten Bosch Termoteknik Yetkili Servisi Özvan Teknik Müşteri Temsilcisi Hasret Çetin, kombilerin gazla çalışan ve yanma sonucu zehirleyici atık gaz oluşturan cihazlar olduğunu hatırlatarak, "Hem cihaz hem baca bağlantıları gibi kritik öneme sahip tüm parçalarının ilgili markanın yetkili servisi tarafından yıllık bakımlarının yapılması gerekir. Bu bakımlar sayesinde kombiniz daha randımanlı ve güvenli çalışıp size tasarruf olarak geri dönecektir. Ayrıca markanın yetkili servis uzmanları dışında yapılan bakım ve parça değişimi gibi işlemlerde, orijinal yedek parça kullanılmadığından dolayı kısa sürede arızaların tekrarlandığı ve maalesef zehirlenme, yangın gibi istenmeyen durumların yaşandığına sıklıkla tanık oluyoruz. Aynı zamanda petek ve tesisatınızın bakımı için onaylı kimyasallar kullanılmalıdır. Aksi durumda cihazın ve tesisatınızın parçalarına zarar vererek büyük masraflara yol açabilir" dedi.

Markaya ait olmayan numaralardan gelen ve kendilerini yetkili servis olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Çetin, "Hizmete gelen yetkili servis uzmanından yetkili servis kimlik kartını göstermeleri istenmelidir. Bunun yanında Google gibi arama motorlarında üst sıralarda reklam olarak yer alan yanıltıcı sitelere de ayrıca dikkat edilmelidir. Markaların illere göre yetkili servis listeleri, markanın internet sitesinden teyit edilip, o ilin yetkili servisi aranmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yakıt tasarrufu ile ilgili vatandaşlara önerilerde bulunan Özvan Teknik Müşteri Temsilcisi Bahar Dik ise "En az yılda bir kez yetkili servis tarafından kombi bakımı yapılmalı, oda termostatı kullanarak oda sıcaklığı 20-22 derece aralığında tutulmalıdır. Kullanım suyu sıcaklığı ihtiyaç duyulan değere ayarlanmalı, soğutarak kullanılmamalıdır. Petek sıcaklığı en az 30 en fazla 55 derece olarak kombi üzerinden ayarlanmalı, peteklerin tümünde termostatik vana kullanılmalı ve ilgili odaya göre sıcaklık ayarı sağlanmalıdır. Peteklerin havaları alınmalı ve petek arkalarında ısı yansıtıcı malzemeler kullanılmalıdır. Peteklerin önündeki perde, koltuk gibi engeller mümkün olduğunca kaldırılmalıdır. Vatandaşlarımız tüm bu uygulamalar ile yüzde 25'lere varan tasarruflara ulaşabilir, binada ısı yalıtımı uygulaması yaparak da bu tasarruf oranını daha da arttırabilirler" diye konuştu. - VAN

Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı
Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı
Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı

Bosch Termoteknik, Doğalgaz, Kombi, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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