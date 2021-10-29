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Van'da '6. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika

Van'da '6. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı

29.10.2021 18:06
Van'da '6. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı

Van'da Anatolia Grup tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı.

Van'da Anatolia Grup tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, fuar kültürünün artık Van'da oturduğunu ifade ederek, fuar merkezinin bu anlamda iyi bir misyon üstlendiğini söyledi. Vali Bilmez, "Fuarcılıkta yavaş yavaş pandemi öncesi dönemi yakalamaktayız. Günlük ortalama 600-700 İranlı misafirimiz Kapıköy'den Van'a gitmekte. İnşallah bu sayı gittikçe artacak. Bu canlılığı görünce mutlu olmaktayız ama biz yine bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya, 2. ve 3. doz aşı zamanı gelenlerin de eksik aşılarını yapmaya davet ediyoruz. Pandemiye karşı tek silahımızın aşı olduğunu belirtmek istiyorum. Yine mesafe, maske ve temizlik konusunda duyarlı olmamız gerektiğini ifade ediyorum" dedi.

Anatolia Grup Genel Koordinatörü Özgür Çelik ise 81 ilden gelen ürünlerin, Vanlılarla buluştuğunu belirterek, "İzmit'in pişmaniyesi, Trabzon'un tereyağı, Ege'nin zeytinleri ve zeytinyağları, Balıkesir'in tahini ve karadutu, Hatay'ın nar ekşisi, Kahramanmaraş'ın, Gaziantep'in baharatlarına varana kadar 81 ilden gelen tatlar burada Vanlılarla buluşuyor. Ayrıca yöresel ürünler ve el sanatları anlamında da çok güzel ve çok renkli stantlarımız var. Mardin'den gümüş, Kahramanmaraş'tan bakır firmamız var. Yine bez bebek firmalarımız var" ifadelerini kullandı.

Hediyelik eşya ve el sanatları anlamında da çok renkli, çok keyifli bir fuar organizasyonuna başladıklarının altını çizen Çelik, "Fuarımız 7 Kasım tarihine kadar devam edecek. Bu fuarın Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde düzenlenen en büyük fuar olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye'de düzenlenen en büyük fuarlardan biri Antalya Yörex Fuarı'dır. Yörex Fuarı'ndan sonra yapılan, Türkiye'nin ikinci büyük, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde en büyük yöresel ürünler ve el sanatları fuarını açmış bulunmaktayız. Büyük bir emek harcadık. Bu emeğin de karşılığını aldık. Bu yıl büyük bir rekor kırdık. Şuanda fuarımızda ortalama 100'e yakın firma, 250'ye yakın marka var. Çünkü her stantta birden çok marka var" diye konuştu.

İlk gün olmasına rağmen fuara olan ilginin mutluluk verici olduğunu dile getiren Çelik, "Şuanda ciddi bir kalabalık var. Fuar inanılmaz bir şekilde kuvvetli başladı. Van'da yaptığımız 6 fuar arasında en yoğun ilginin olduğu fuar olacak diye düşünüyorum" dedi.

Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol, stantları gezerek firma yetkililerine bol kazançlar diledi. - VAN

Van'da '6. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı
Van'da '6. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı
Van'da '6. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı
Van'da '6. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı

Kapıköy, Kongre, Fuar, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van'da '6. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Van'da '6. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika
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