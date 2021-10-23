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Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (1)

23.10.2021 11:00
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,99 kazançla 1.479,93 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.407,87, puanı, en yüksek 1.484,89 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,80 artışla 1.401,32 puana, Sanayi Endeksi yüzde 6,30 primle 2.675,66 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,72 kazançla 1.172,83 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,52 değerle 2.032,08 puana yükseldi.

Halk GMYO en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,34 ile Halk GMYO oldu. Onu yüzde 19,51 ile Gübre Fabrikaları, yüzde 13,06 ile Ford Otosan izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 4,95 ile Türk İlaç Serum, yüzde 3,45 ile Odaş Elektrik, yüzde 3,42 ile Türk Hava Yolları şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 13 milyar 384 milyon lirayla Garanti Bankası, 7 milyar 331 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 4 milyar 556 milyon lirayla Tüpraş yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 67 milyar 725 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 65 milyar 620 milyon lirayla Ford Otosan ve 59 milyar 808 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,28 artışla 558,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,23 kazançla 3 bin 698 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 4,43 değer kazanarak 9,6020 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 4,75 artışla 11,1780 lira oldu.

Geçen hafta 12,6960 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,52 kazançla 13,2700 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 5,31 değer kazanarak 10,5150 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,27, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,39 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Yatırım, Döviz, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi


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