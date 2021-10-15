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Yıl sonu büyüme beklentisi arttı - Son Dakika

Yıl sonu büyüme beklentisi arttı

15.10.2021 10:44
Yıl sonu büyüme beklentisi arttı

Piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre yıl sonu büyüme beklentisi Eylül ayı anket döneminde yüzde 8,2 iken Ekim ayı anket döneminde yüzde 8,9 olarak gerçekleşti.

Piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre yıl sonu büyüme beklentisi Eylül ayı anket döneminde yüzde 8,2 iken Ekim ayı anket döneminde yüzde 8,9 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı. 2021 yılı Ekim ayı piyasa katılımcıları anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 52 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,74 iken, bu anket döneminde yüzde 17,63 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,94 iken, bu anket döneminde yüzde 13,91 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,71 ve yüzde 11,27 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2021 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimalle tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,46 ihtimalle yüzde 14,00 - 14,99 aralığında, yüzde 20,79 ihtimalle yüzde 15,00 - 15,99 aralığında, yüzde 14,90 ihtimalle ise yüzde 16,00'dan büyük artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler; esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,11'inin beklentilerinin yüzde 14,00 - 14,99 aralığında, yüzde 22,22'sinin beklentilerinin yüzde 15,00 - 15,99 aralığında, yüzde 17,78'inin beklentilerinin ise yüzde 16,00'dan büyük olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2021 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimalle tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,96 ihtimalle yüzde 10,00'dan küçük, yüzde 21,58 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 16,20 ihtimalle ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 16,28'inin beklentilerinin yüzde 10,00'dan küçük, yüzde 30,23'ünün beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 16,28'inin beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19 iken, bu anket döneminde yüzde 17,82 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,00 iken, bu anket döneminde yüzde 17,63 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,92 TL iken, bu anket döneminde 9,22 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,56 TL iken, bu anket döneminde 10,01 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,2 iken bu anket döneminde yüzde 8,9 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Tüketici fiyat endeksi, Türk Lirası, Eylül, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıl sonu büyüme beklentisi arttı - Son Dakika Ekonomi


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