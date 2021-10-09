'Yılın En İyi Medikal Firması' ödülünü ünlü sunucuların elinden aldı

'Yılın En İyi Medikal Firması' seçilen Mirbey Group'un ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Mirza Parlakyiğit, ünlü sunucuların elinden aldı.

5 Ekim'de Crazy Production Organizasyon şirketi sahibi Hülya Yanıkdağ tarafından düzenlenen sunuculuğunu Şenol İpek ve Özlem Yıldız'ın yaptığı 4.'cü Altın Kalite Ödül töreninde 'Yılın En İyi Medikal Firması' ödülü, Mirbey Group Yönetim Kurulu Başkanı Mirza Parlakyiğit'e teslim edildi. 3 fabrikası ile 47 ülkeye ihracatı bulunan Mirbey Group International şirketi, pandemi döneminde maske, tulum, cerrahi önlük gibi koruyucu ürünleri en çok ihracat yapan şirketlerin arasında büyük başarılar elde etti.

15 farklı grup şirketlerinden oluşan Mirbey Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Mirza Parlakyiğit, bundan sonraki sürecin çok daha sancılı ve zarar vermemesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yağız, Ayça, Yılmaz Morgül, Ersan Er, Murat Övüç gibi sanatçılar sahne aldığı gecede, ünlü iletişim danışmanı Özgür Aras, Gökçe Kırgız da ödül alan isimler arasında yer aldı. Gecede ayrıca organizasyonu düzenlenen Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar'ın, 5. Altın Kalite Ödül Töreni için hazırlıklara başladıkları açıklandı. - KOCAELİ