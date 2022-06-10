Ekonomi yönetiminden bir yeni adım daha: Yabancı yatırımcı için tahsisli swap düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Ekonomi yönetiminden bir yeni adım daha: Yabancı yatırımcı için tahsisli swap düzenlenecek

10.06.2022 17:36
Ekonomi yönetiminden bir yeni adım daha: Yabancı yatırımcı için tahsisli swap düzenlenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün akşamdan itibaren yeni ekonomi adımlarını birer birer duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir açıklama yapan Bakan Nebati, yabancı yatırımcı için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile TL cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini söyledi. Bakan Nebati açıklamasında, "Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide atılacak yeni adımlar kapsamında bir açıklama daha yaptı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Nebati, yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini ifade etti.

Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir.

"TÜRKİYE İLGİ ODAĞI OLMAYA DEVAM EDECEK"

Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek."

EŞGÜDÜM VE MAKRO İHTİYATI TEDBİRLER

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Eşgüdüm ve Makro İhtiyati Tedbirler" hakkında bu sabah bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten ülkemiz de etkilenmektedir. Bununla birlikte makro ekonomi politikamızda enflasyonla mücadele birincil önceliğini korumaktadır. Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı adımlarda ortak mücadele anlayışıyla hareket etmektedir. Bu çerçevede;

"MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK"

  • Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir,
  • Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir,
  • Kamu harcamalarında etkinliği artırarak, tasarruf sağlanacaktır. Zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçler' etkinleştirilecek, böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tasarruf sağlanacaktır,
  • Makro ihtiyati tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve dinamik bir şekilde alınmaya devam edilecektir,

"TL KULLANIMINI ARTIRACAK UYGULAMALAR DEVAM EDİLECEK"

  • Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir,
  • Beklentilerin yönetimi kapsamında ekonomide atılan adımlar ekonominin tüm paydaşlarıyla şeffaf ve eş zamanlı bir şekilde paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Ekonomi yönetiminden bir yeni adım daha: Yabancı yatırımcı için tahsisli swap düzenlenecek
YORUMLAR
500
Bakan Nebati, yurt dışı yatırımcılarına yönelik tahsisli swap ile yatırım ortamı sağlanacağını duyurdu Bakan Nebati, yurt dışı yatırımcılarına yönelik tahsisli swap ile yatırım ortamı sağlanacağını duyurdu Davutoğlu'ndan Nebati'ye: 'Ekonomiyi Yönetmek İçin Senin Gözüne İhtiyaç Yok Beyne İhtiyaç Var, O Beyin de Sende Yok' Davutoğlu'ndan Nebati'ye: 'Ekonomiyi Yönetmek İçin Senin Gözüne İhtiyaç Yok Beyne İhtiyaç Var, O Beyin de Sende Yok'

Nureddin Nebati, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomi yönetiminden bir yeni adım daha: Yabancı yatırımcı için tahsisli swap düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:38 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Türk müsünüz?" sorusuna verdiği cevap dikkat çekti
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
16:12 Yaz Aşkım şarkısının Yunanistan'da izinsiz kullanılması hakkında konuşan Ege, devam eden davadan bahsetti
16:01 Fransız polisi tarafından gözaltına alınan Türk asıllı genç, boğularak öldürülmüş! İşte o anlar
15:56 Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihi belli oldu
15:55 Jorge Jesus'un talimatıyla harekete geçilmişti! Fenerbahçe transferde sona geldi!
15:48 ABD'de mayıs itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 8,6 yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 17:40:10. #1.11#
SON DAKİKA: Ekonomi yönetiminden bir yeni adım daha: Yabancı yatırımcı için tahsisli swap düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement