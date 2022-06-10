Ekonomi yönetiminden bir yeni adım daha: Yabancı yatırımcı için tahsisli swap düzenlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide atılacak yeni adımlar kapsamında bir açıklama daha yaptı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Nebati, yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini ifade etti.

Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir.

"TÜRKİYE İLGİ ODAĞI OLMAYA DEVAM EDECEK"

Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek."

EŞGÜDÜM VE MAKRO İHTİYATI TEDBİRLER

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Eşgüdüm ve Makro İhtiyati Tedbirler" hakkında bu sabah bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten ülkemiz de etkilenmektedir. Bununla birlikte makro ekonomi politikamızda enflasyonla mücadele birincil önceliğini korumaktadır. Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı adımlarda ortak mücadele anlayışıyla hareket etmektedir. Bu çerçevede;

"MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK"

Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir,

Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir,

Kamu harcamalarında etkinliği artırarak, tasarruf sağlanacaktır. Zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçler' etkinleştirilecek, böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tasarruf sağlanacaktır,

Makro ihtiyati tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve dinamik bir şekilde alınmaya devam edilecektir,

"TL KULLANIMINI ARTIRACAK UYGULAMALAR DEVAM EDİLECEK"