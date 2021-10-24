YÖREX'te Polatlı'nın ürünlerine ilgi yoğun oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen YÖREX Fuarı'na Ankara'nın Polatlı ilçesinden katılan Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi, Karemiş ve Ayçıtır'ın standı büyük ilgi gördü.

Yöresel ürünlerin üretiminin sürdürülmesini teşvik etmek ve tanıtımını yapmak, coğrafi işaretli ürünlerin bilinirliğini arttırmak, yerel üretimi teşvik ederek kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla düzenlenen YÖREX, bu yıl 20-24 Ekim tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Fuarda Polatlı'nın başarılı markaları Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi, Karemiş ve Ayçıtır, Polatlı'da üretilen

ürünleri YÖREX'te başarıyla tanıttı.

Polatlı'nın ilk ve tek kadın kooperatifi olan Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi'nin başkanı Nilüfer Kart, "YÖREX'te her sene olduğu gibi bu yıl da pancar pekmezimiz büyük ilgi gördü. Bizler burada hem Polatlı tarihimizi hem de ürünlerimizi tanıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Karadutlu bozamız bu yıl da YÖREX'te en çok ilgi gören ürünümüz"

Polatlı'da karadutlu boza üreten genç girişimci Müslüm Yağcı ise, "Polatlı'nın bir markası olarak Antalya YÖREX Fuarı'nda yer almaktan onur duymaktayız. Polatlı'mızı en iyi şekilde buradaki misafirlerimize tanıtmak için tüm ekibimizle çabalamaktayız. Karemiş markası olarak daha önce de katılım sağladığımız bu fuarda gördüğümüz ilgiden dolayı hem mutlu hem de gururluyuz. Çünkü Polatlı'dan istenildiği zaman ulusal markaların çıkabileceğini görebiliyoruz. Bu yıl da güzel bir fuar geçirdiğimizi düşünüyorum. Türkiye'de ilk ve tek olarak üretimini sağladığımız karadutlu bozamız bu yıl da YÖREX'te en çok ilgi gören ürünümüz. Tabii ki bunun yanında daha birçok ürünümüz de değerli katılımcılar ve misafirler tarafından ilgi görmektedir. Tüm Antalyalı ve burada yaşayan Polatlılı hemşerilerimizi fuar alanında bizleri ziyaret etmesi için davet ediyoruz" diye konuştu.

Polatlı'nın ay çekirdeği ve kabak çekirdeği üretimi konusunda Türkiye pazarında büyük pay aldığını belirten firma yetkilisi Oğuz Aytekin de, "Ayçıtır markası olarak bu yıl da YÖREX Fuarı'nda yerimizi aldık. Bu fuarda markamıza olan ilgiden oldukça memnunuz. Daha önce de katılım sağladık ve aynı şekilde bu yıl da katılımımızı devam ettirdik. Polatlı markası olarak burada yer almaktan mutluyuz ve buradaki insanların markamıza göstermiş olduğu ilgiden de onurluyuz. Bildiğiniz gibi Polatlı bölgesinde yetiştirilen ay çekirdeği, kabak çekirdeği ve bunun gibi birçok ürünü işleyerek ve paketleyerek burada ziyaretçilere sunuyoruz. Aldığımız yorumlar çok iyi. Bu da bizlerin doğru yolda ilerlediğini göstermekte. Umarız Polatlı'dan bizim gibi daha birçok marka ulusal marka haline gelerek Polatlı'mızın tanıtımında fayda sağlar" dedi. - ANKARA