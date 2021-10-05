Üye Girişi
Yüksek teknolojili gıda ürünü üretimini artıracak Agrigenomik Merkezi açıldı - Son Dakika

Yüksek teknolojili gıda ürünü üretimini artıracak Agrigenomik Merkezi açıldı

05.10.2021 18:05
Yüksek teknolojili gıda ürünü üretimini artıracak Agrigenomik Merkezi açıldı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Agrigenomik Merkezi Projesi'nin daha fazla yüksek teknolojili gıda ürünü üretilmesine hizmet edeceğini belirterek, "Agrigenomik biyoteknoloji uygulamalarının gıda üretimi alanında kullanılmasını sağlayacak bu merkez sayesinde KOBİ'lerimizin rekabet...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Agrigenomik Merkezi Projesi'nin daha fazla yüksek teknolojili gıda ürünü üretilmesine hizmet edeceğini belirterek, "Agrigenomik biyoteknoloji uygulamalarının gıda üretimi alanında kullanılmasını sağlayacak bu merkez sayesinde KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artıracağız." dedi.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında inşa edilen "Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyan Merkezi"nin açılışına Bakan Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katıldı.

Bakan Varank, buradaki konuşmasında, Türkiye'de Ar-Ge, inovasyon ve teknolojinin olduğu her yerde Bakanlık olarak katkı koymaya çalıştıklarını belirterek, milli teknoloji hamlesi vizyonuyla yürüttükleri çalışmaların temel gayesinin ülkenin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını elde etmesi olduğuna işaret etti.

Bu doğrultuda, Türkiye'yi tarım dahil tüm sektörlerde kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi yapmak üzere yoğun bir çaba sarf ettiklerini aktaran Varank, böylece ülkenin rekabet gücünü ve dolayısıyla vatandaşların refahını artırmak istediklerini söyledi.

Varank, açılışı yapılan bu projenin de Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve diğer paydaşlarla yürüttükleri çabaların en güzel örneklerinden biri olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Projeyi, AB ile ortak finansman sağladığımız, Bakanlığımızın yürütücüsü olduğu 'Rekabetçi Sektörler Programı' kapsamında destekliyoruz. Bildiğiniz üzere ülkemiz, tarımsal arazi büyüklüğü ve gıda sektörünün ürettiği katma değer bakımından dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. Yaklaşık 55 milyon lira bütçesi olan bu proje de ülkemizin potansiyelinin daha da iyi değerlendirilerek daha fazla yüksek teknolojili gıda ürünü üretilmesine hizmet etmiş olacak. Agrigenomik biyoteknoloji uygulamalarının gıda üretimi alanında kullanılmasını sağlayacak bu merkez sayesinde KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmak istiyoruz."

"Bitki ve hayvanların fizyolojik süreçleri daha iyi anlaşılacak"

Agrigenomik uygulamanın bitki ve hayvan genlerinin tanımlanarak birbirleri ve çevreleriyle etkileşimlerinin artırılması olduğunu aktaran Varank, bu araştırmalar sayesinde bitki ve hayvanların fizyolojik süreçlerini daha iyi anlayarak daha verimli ve kaliteli yeni ürünler geliştirmenin mümkün hale geldiğini anlattı.

Varank, merkezin bu alanlarda çalışan KOBİ'lere teknoloji tasarımı, prototip üretimi ve test gibi konularda akademinin desteğiyle disiplinler arası bir anlayışla hizmet sunacağını dile getirerek, "Tesisimiz ayrıca bir kuluçka merkezi fonksiyonunu da yerine getirecek. Başta bu alanda çalışan akademisyenlerimiz olmak üzere tüm girişimcilere mali ve teknik destekler sağlayacak. Burada geliştirilecek yöntemler sayesinde hem üreticilerimiz emeğinin değerini artıracak hem de tüketicilerimiz daha sağlıklı ve güvenli gıda ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşmanın yolunu bulmuş olacaklar." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir gıda sistemimizi daha da iyileştirmemiz gerekiyor"

Bakan Varank, dünya genelinde artan nüfus ve küresel salgın etkisiyle gıda ürünlerine olan talebin hızla arttığına da dikkati çekerek, sınırlı toprak ve azalan su kaynaklarının üzerine bir de iklim değişikliği sorunu eklenince gelecek dönemde sürekli artan bu talebi karşılamanın zorlaşmasının beklendiğini anlattı.

Gıda üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması için tarımda verimliliğin artırılmasının şart olduğunu vurgulayan Varank, bunun da sektördeki teknolojik altyapının geliştirilmesiyle mümkün olduğunu ifade etti.

"Bundan sonra oluşabilecek benzer durumlarda ülke olarak çok daha rahat olabilmek için sürdürülebilir gıda sistemimizi daha da iyileştirmemiz gerekiyor." diyen Varank, merkezin sektörün bu gibi durumlara adaptasyonu konusunda çok önemli görevler ifa edeceğini bildirdi.

"Tarımın çevresel ayak izlerini azaltacak yöntem ve teknolojiler de çalışılacak"

Varank, "Burada geliştirilecek teknolojilerle iklim değişikliğinin, zararlı böceklerin ve hastalıkların etkilerine karşı dayanıklı ürünler geliştirilerek arz güvenliği desteklenmiş olacak. Bunun yanında geleneksel tarımın çevresel ayak izlerini azaltacak yöntem ve teknolojiler de çalışılacak." diye konuştu.

Yeşile ve çevreye duyarlı ekonomi anlayışını artık çok daha kararlı bir şekilde uygulama kararı aldıklarını da anımsatan Varank, Paris İklim Anlaşması'nı ekonomik kalkınma hakkını da gözetecek şekilde çok daha kararlı bir şekilde uygulayacaklarını söyledi.

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Yatırım, üretim, istihdam politikalarımızda köklü değişikliğe yol açacak bir süreçten bahsediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız merkezin finansmanını sağlayan AB Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA da bu alanda kullandığımız önemli araçlardan birisi. Baktığımızda bugüne kadar IPA kapsamında yürütülen projelere 800 milyon avro destek verdik. Bu projeler, oluşturdukları ekonomik katkının yanında ülkemizin AB mevzuatı ve standartlarıyla uyumuna da önemli katkılar sağlamış oldu."

"Biz sizi desteklemek için buradayız"

Varank, Gıda Sektörü Anadolu Teknoloji Platformu ve Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası Projesi'nin detaylarından da bahsederek, bunlar gibi birçok yenilikçi projeyi destekleyerek tarım ve gıda sektörünün gelişimi için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlattı.

Bakanlık olarak yenilikçi fikirlere her zaman kapılarını açtıklarının altını çizen Varank, "Desteklemek için de birçok programımız var. Biz sizi desteklemek için buradayız." diye konuştu.

Varank, geçmişi tarıma dayanan ekonomik sistemlerin geleceğinde de tarımın çok önemli bir yeri olduğunu dile getirerek, bu nedenle stratejik sektörlerden biri olan gıda ve tarım alanında Ar-Ge yatırımlarını çok kıymetli bulduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, Bakan Varank ve Bakan Pakdemirli, merkezin açılışını gerçekleştirerek, laboratuvarları ziyaret etti.

Yüksek teknolojili gıda ürünü üretimini artıracak Agrigenomik Merkezi açıldı
Yüksek teknolojili gıda ürünü üretimini artıracak Agrigenomik Merkezi açıldı
Yüksek teknolojili gıda ürünü üretimini artıracak Agrigenomik Merkezi açıldı
Yüksek teknolojili gıda ürünü üretimini artıracak Agrigenomik Merkezi açıldı
Yüksek teknolojili gıda ürünü üretimini artıracak Agrigenomik Merkezi açıldı

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Togo Cumhuriyeti, Mustafa Varank, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yüksek teknolojili gıda ürünü üretimini artıracak Agrigenomik Merkezi açıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı 18:29 Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a 18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü 17:59 Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü
Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim 17:53 Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı 17:23 Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı 16:35 A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı
Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir 15:36 Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir Şehirler arası otobüslerde açık bilette 14:53 Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
18:28 Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı
18:20 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı
18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı
18:09 CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronayı yenemedi, bebekleri hayatta kalma savaşı veriyor
18:04 Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı
17:59 Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü
17:56 MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek
17:52 Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim
17:18 Antalya'da otel odasında sır ölüm! Haber alamayan arkadaşları ölü olarak buldu
17:17 Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı
Bağcılar Belediye Başkanı, öğrenci yurdu inşaatını çürümeye terk eden İmamoğlu yönetimine sitem etti Bağcılar Belediye Başkanı, öğrenci yurdu inşaatını çürümeye terk eden İmamoğlu yönetimine sitem etti         
18:30
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı         
18:21
Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı         
18:05
MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek         
17:56
Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı! Ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı! Ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı         
17:26
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi         
16:37
Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada         
16:00
Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi         
15:29
100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor!         
14:33
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?         
14:20
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi         
08:04
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 18:43:19. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksek teknolojili gıda ürünü üretimini artıracak Agrigenomik Merkezi açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement