Yunusemre'de kadınlar ahşaba hayat veriyor

Yunusemre Belediyesi Topçu Asım Mahallesi Hanımlar Lokali'ndeki kursa katılan kadınlar, ahşabı süsleyerek dekoratif hale getiriyor. Ürettikleri ürünleri satmaya da başlayan kadınlar, aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Yunusemre Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren hanımlar lokalinde eğitim alan kadınlar için hem sosyalleşme hem de kendini geliştirme imkanı sunuyor. Yunusemre Belediyesi Topçu Asım Mahallesi Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu'nda düzenlenen 'Dekoratif Ahşap Süsleme Kursu'na katılan kadınlar kendilerini geliştirerek, üretmenin keyfine varıyor. Düzenlenen kursta eğitim alan kadınların ev ekonomisine de katkı sunmaya başladığını belirten El Sanatları Öğretmeni Dilek Tütüncü, eğitime ilişkin yaptığı açıklamada "Kursumuz toplam 15 kişiden oluşuyor. Haftada 2 gün eğitim alıyorlar. Kursiyerlerimizin istekleri doğrultusunda farklı hobiler üzerinde de çalışıyoruz. Hanımlarımız kurslarımız aracılığı ile üretmeyi öğreniyor. Üreterek aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Sipariş almaya başlayanlar var. Kursumuzun düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitime katılan kursiyerlerden Lütfiye Karaca da kursla sosyalleşme imkanına da kavuştuklarını belirtti. Karaca, "Bu kurs bana çok şey kattı. Yeni arkadaşlıklar edindik. Bu arkadaşlığımızı dışarda da devam ettiriyoruz. Burada aldığımız eğitim bize terapi gibi geliyor. Kurstan çok memnunuz. Buradan eve mutlu gidiyoruz. İnsan başardıkça kendisine olan güveni de artıyor. Kursumuzun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA