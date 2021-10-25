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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan kredi faiz oranlarında indirim - Son Dakika

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan kredi faiz oranlarında indirim

25.10.2021 10:56
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan kredi faiz oranlarında indirim

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

Üç kamu bankasının yaptığı ortak açıklamaya göre, 22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.

Açıklamada "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir" denildi. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan kredi faiz oranlarında indirim - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan kredi faiz oranlarında indirim - Son Dakika
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