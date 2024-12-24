Ekonomik krizde kılıçlar yeniden çekildi

Ekonomi

Çin, ABD yönetiminin, yerli çip endüstrisindeki sanayi politikaları ve pratiklerine yönelik soruşturma başlatmasına tepki göstererek, haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken her türlü tedbiri alacağını bildirdi. Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturmanın küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin işleyişini bozarak ABD işletmeleri ve tüketicilerinin çıkarlarına da zarar vereceği belirtildi.

YERLİ ÜRETİME DESTEK TARTIŞMA KONUSU OLDU

ABD'nin, Çin'in yerli endüstrisini devlet desteğiyle güçlendirerek küresel pazarda hakimiyet sağlamaya çalıştığı iddiasına karşı çıkılan açıklamada, Washington yönetiminin de Çip ve Bilim Yasası gibi düzenlemelerle kendi yerli çip endüstrisine ciddi miktarda sübvansiyon sağladığına dikkat çekildi. Açıklamada, ABD'li çip üreticilerinin küresel pazarın yaklaşık yüzde 50'sini elinde bulundurduğu, Çin'in ABD'ye çip ihracatının, ABD'nin Çin'e ihracatından çok daha az olduğu hatırlatıldı. ABD'ye olgulara ve çok taraflı ticaret kurallarına saygı gösterme ve yanlış uygulamalarına derhal son verme çağrısı yapılan açıklamada, Çin'in soruşturmayı yakından izleyeceği, haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken her türlü tedbiri kararlılıkla alacağı kaydedildi.

ABD SORUŞTURMA BAŞLATILACAĞINI DUYURMUŞTU

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, Çin'in yarı iletken endüstrisini hakimiyet altına almaya yönelik eylem, politika ve uygulamalarına ilişkin soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu. Çin'in yarı iletken endüstrisinde yerel ve küresel pazarlara hakim olmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, ülkenin yerlileştirme ve kendi kendine yeterliliği sağlamak için kapsamlı rekabete aykırı ve piyasa dışı yöntemler kullandığı öne sürülmüştü. Açıklamada, Çin'in eylemleri, politikaları ve uygulamalarının ABD ve diğer ekonomiler üzerinde zararlı etkileri olduğuna işaret edilerek, bunların ABD'nin rekabet gücünü, tedarik zincirlerini ve ekonomik güvenliğini zayıflattığı kaydedilmişti.

"ABD EKONOMİSİ ÇİN EKONOMİSİ İLE CİDDİ REKABET İÇİNDE"

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak Haberler.com Stüdyosunda sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Küresel çapta otomotiv sektöründe yaşanan krizin ABD ve Avrupa ile Çin arasındaki ekonomik rekabetin bir ürünü olduğunu belirtti. Bu rekabetin Trump'ın görevi devralmasıyla daha da kızışacağının altını çizdi.

Çin'in yerli üretimi devlet eliyle yoğun bir şekilde desteklediğini vurgulayan Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak konuşmasına şöyle devam etti: ABD ekonomisi Çin ekonomisi ile ciddi rekabet içinde. Çin'in önemli sektörlerde dünya piyasalarına hızlı ve etkili bir biçimde girdiğini görüyoruz. Çin üretim gücünü, tedarik zincirini güçlendirerek ve çeşitlendirerek güçlendiriyor."