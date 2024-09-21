Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı

Türkiye, 23-25 Eylül'de New York'ta yatırım konferansı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20-25 üst düzey şirket yöneticisiyle görüşecek. Bu gezinin, ekonomiye yön verecek kritik kararların alınacağı bir platform olması bekleniyor.

21.09.2024 09:24
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Türkiye 23-25 Eylül tarihlerinde ABD'nin New York kentinde yatırım konferansı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu etkinlik kapsamında 20-25 şirketin üst düzey yöneticisiyle bir araya gelecek.

FORTUNE 100 ŞİRKETİYLE GÖRÜŞME

Konferans, 23 Eylül'de başlayacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Evi'nde Fortune 100 listesindeki şirketlerin yöneticileriyle görüşecek. Bu toplantıya ABD'de ticaret hacmi olan Türk şirketleri de katılacak.

BAKANLAR VE ŞİRKET TEMSİLCİLERİ DE KATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakanlar da eşlik edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde portföy yatırımcılarıyla buluşacak. Ayrıca Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bu etkinlikte yatırımcılara sunum yapacak.

YABANCI YATIRIMCIYA NE MESAJ VERİLECEK?

Yabancı yatırımcıdan borsada bir haftada 320 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu gelişme Borsa İstanbul'a ayı piyasası mı geliyor? sorusuna yol açmıştı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de de gerçekleştireceği kritik görüşmelerde güven mesajı verilmesi hedefleniyor. ABD ve küresel ekonominin dev şirketlerinin ve bankalarının temsilcileri Türkiye'nin öngörülebilirliğinin artmasına paralel, güçlü bir reform ajandasıyla ağırlanacak.

ENERJİ VE FİNANS SEKTÖRÜYLE GÖRÜŞÜLECEK

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Citi'nin ev sahipliğinde bir enerji yuvarlak masa toplantısında yer alacak. ABD'nin en büyük 10-15 şirketinden katılımcılar bu yuvarlak masada yer alacak. Kaynaklar ABD'nin en büyük üç bankasının bu etkinlikte olmasını bekliyor.

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Son Dakika Ekonomi Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı - Son Dakika

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