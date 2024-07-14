Ekonomist Timothy Ash'ten "enflasyon" açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomist Timothy Ash'ten "enflasyon" açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak

Ekonomist Timothy Ash\'ten "enflasyon" açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le İstanbul'da JP Morgan toplantısına katılan dünyaca ünlü ekonomist Timothy Ash, Türkiye'de yıl sonu için enflasyon beklentisinin yüzde 35-40 olduğunu belirtti. Ash, "Bence enflasyonun yıl sonunda yüzde 35-40 arasında varsaymak oldukça makul. Bir sonraki adımda enflasyonu yüzde 35-40 arasından tek haneli rakamlara indirmek oldukça zor olacaktır. Sanırım bir süre daha sıkı politikanın devam etmesi gerekecek." dedi.

14.07.2024 18:25
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Dünyaca ünlü ekonomist Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yer aldığı İstanbul'daki toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki enflasyona ilişkin beklentilerini dile getirdi.Türkiye'de yıl sonu için enflasyon beklentisinin yüzde 35-40 olduğunu söyleyen Ash, "Bence enflasyonun yıl sonunda yüzde 35-40 arasında varsaymak oldukça makul. Bir sonraki adımda enflasyonu yüzde 35-40 arasından tek haneli rakamlara indirmek oldukça zor olacaktır. Sanırım bir süre daha sıkı politikanın devam etmesi gerekecek." dedi.

ÜNLÜ EKONOMİSTTEN TÜRKİYE İÇİN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan İstanbul JP Morgan bankasının yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya dünyaca ünlü ekonomist Timothy Ash de katıldı. Toplantının ardından CNBC-e'ye konuşan Ash, Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı.

"ENFLASYONU YIL SONUNDA YÜZDE 35-40 ARASINDA VARSAYMAK OLDUKÇA MAKUL"

Ash, şunları söyledi: "Enflasyon yüzde 70 gibi çok yüksek ve kötü bir noktadan başladı. Çoğu kişinin beklentisi, önümüzdeki aylarda baz etkisinin olumlu olması yönünde. Bence enflasyonun yıl sonunda yüzde 35-40 arasında varsaymak oldukça makul. Fakat enflasyonu o eşiğin altına indirmeye çalışmak oldukça zor olacaktır.

Ekonomist Timothy Ash'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak
Ekonomist Timothy Ash

"TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRMEK ÇOK ZOR"

Özellikle enflasyon beklentilerinin ve enflasyonun çok yüksek olduğu bir periyottan çıktıktan sonra yapışkanlık olacaktır. Dolayısıyla bir sonraki adımda enflasyonu yüzde 35-40 arasından tek haneli rakamlara indirmek oldukça zor olacaktır. Sanırım bir süre daha sıkı politikanın devam etmesi gerekecek."

BAKAN ŞİMŞEK: EN ZORU GERİDE KALDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz günlerde enflasyonla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Enflasyonda en zoru geride kaldı. Kolay bir süreç değil. Dezenflasyonda Türkiye tecrübeli ama başarılı değil. Para politikasının yeniden güçlü şekilde kurulması zaman alır. Biz geçen sene bu vakitlerde de 1 sene geçiş dönemine ihtiyacımız olduğunu ve bu sürece enflasyonun yükseleceğini, bu yılın mayıs ayında zirveye ulaşacağını, daha sonra kalıcı olarak düşmeye başlayacağını söyledik. Önümüzdeki ay büyük ihtimalle enflasyon yüzde 60'a, sonraki ay yüzde 50'ye inecek.

Ekonomist Timothy Ash'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

"TÜRKİYE BU SENE YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER ARASINA GİRECEK"

Bu sene Türkiye, orta gelirli ülkeler grubundan çıkıp Dünya Bankası tanımıyla yüksek gelirli ülkeler arasına girmiş olacak. Sürdürülebilir büyüme için fiyat istikrarı lazım. Gelir dağılımındaki bozulmanın kalıcı şekilde geri çevrilmesinin en önemli yolu, enflasyonun kalıcı şekilde düşürülmesidir."

TÜRKİYE'DE ENFLASYON NE KADAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre TÜFE'deki değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.

Mehmet Şimşek, İstanbul, Türkiye, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomist Timothy Ash'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali tekeş: Kelloş 3 3 Yanıtla
  • Murat: Sana güveniyorum sayın bakanım. insllah başaracaksınız 3 1 Yanıtla

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