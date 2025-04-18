Ekrem Teymur: ABD ile ticaret savaşında Çin'in elinde 5 güçlü kart var - Son Dakika
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Ekonomi

Ekrem Teymur: ABD ile ticaret savaşında Çin'in elinde 5 güçlü kart var

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Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Dr. Ekrem Teymur, "Trump ticaret savaşında Çin'i dize getirebilir mi?" sorusunu değerlendirdi. Ticaret savaşında Çin'in elinde 5 güçlü kart olduğuna dikkat çeken Teymur, "Trump'ın işi çok zor. Bu savaştan Trump'ın zaferle çıkmasını beklemiyorum." dedi.

18.04.2025 14:41
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Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, ABD ile Çin arasında gümrük vergileri gölgesinde başlayan ve giderek sıkılaşan ticaret savaşını değerlendirdi. "Trump ticaret savaşında Çin'i dize getirebilir mi?" sorusunu değerlendiren Teymur, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TİCARET SAVAŞINDA ÇİN'İN ELİNDE 5 GÜÇLÜ KART VAR"

Çin'in son dönemlerde ekonomisi oldukça güçlendirdiğini ve geliştirdiğini kaydeden Teymur, bu ticaret savaşında Çin'in elinde 5 güçlü kart olduğuna dikkat çekti. Bunlardan ilkinin Çin'in devlet destekli ekonomi ve hızlı müdahale kabiliyeti olduğunu belirten Teymur ikincisinin devasa iç pazarı, üçüncüsünün küresel tedarik zincirindeki kritik rolü, dördüncüsünün teknoloji ve inovasyon alanında çok hızlı yükselen Çinli şirketler ve beşincisinin ise son yıllardaki ekonomik ve politik bağlantıları olduğunu ifade etti.

"TRUMP'IN ZAFERLE ÇIKMASINI BEKLEMİYORUM"

Trump'ın Çin ile ticaret savaşında işinin çok zor olduğunu belirten Teymur, "Çin artık sadece Amerika'ya ya da sadece Avrupa ülkelerine satış yapan, sadece bu ülkelerle güçlü ticari anlaşmalar yapan bir ülke değil. Neredeyse bütün dünyaya Afrika başta olmak üzere çok güçlü bir şekilde hacmini artıran bir ticari hedefine dönüştü. Bu nedenle Trump'ın işi çok zor. Bu savaştan Trump'ın zaferle çıkmasını ben beklemiyorum." dedi.

Ekrem Teymur: ABD ile ticaret savaşında Çin\'in elinde 5 güçlü kart var
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Son Dakika Ekonomi Ekrem Teymur: ABD ile ticaret savaşında Çin'in elinde 5 güçlü kart var - Son Dakika

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