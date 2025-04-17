Ekrem Teymur: ABD-Çin ticaret savaşı 90 gün sonra tamamen bitmiş olur

Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi paketiyle başlayan ticaret savaşında Çin'le artan gerginliği analiz etti. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yıllardır süregelen tarifelere dayalı ticaret savaşının yeni yaptırımlarla tekrardan gündemin merkezine oturmasını değerlendiren Ekrem Teymur çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AMERİKALILARIN KULLANDIĞI TELEFONLAR ÇİN'DE ÜRETİLİYOR"

Trump'ın dış ticaret açığına son vermek amacıyla gümrük vergileri koyduğunu belirten Teymur, ABD'nin Çin'e uygulanan vergileri yüzde 145'e, Çin'in ise gümrük vergilerini yüzde 125'e çıkarttığını hatırlattı. "Dış ticaret açığının Trump'ın düşündüğü gibi ABD ekonomisini sömürme gibi bir anlamı var mı?" sorusunu soran Teymur, "Bizim şu anda ceplerimizde taşıdığımız iPhone telefonlarının hiçbiri Amerika'da üretilmiyor. Hepsi Çin'de üretiliyor. Dolayısıyla Amerikalıların kendi kullandığı telefonlar da Çin'de üretilip Amerika'ya ihraç edilen ürünler listesinde." dedi.

"ABD ZARAR EDİYOR GİBİ GÖRÜNSE DE MUAZZAM KARLAR ELDE EDİYOR"

Trump'ın koyduğu ekstra verginin ne anlama geldiğine açıklık getiren Teymur, "Bu ayakkabılar, bu telefonlar, bu teknoloji ürünleri Amerika'ya girdiğinde ekstra gümrük vergilerinden dolayı maliyetleri ve dolayısıyla marketlerdeki mağazalardaki satış fiyatları artmış olacak. Bu da enflasyon baskısı demek ve bu şirketlerin daha az kâr elde etmesi demek ve ekonominin dolayısıyla bundan zarar görmesi anlamına geliyor. Zaten bu sebepten dolayı da Trump'ın ilk açıklama yaptığı günde borsalar allak bulak oldu. aslında Amerika her ne kadar Çin ile bu Güney Asya ülkeleriyle olan ticaretinde biraz dış ticaret açığından dolayı zarar ediyor gibi görünse de gerçekten muazzam karlar elde ediyor. Yani orada 3'e mal ettiğini bütün dünyaya 20'ye 30'a satıyor." diye konuştu.

"İŞİN BİR DİĞER YÖNÜ DE TARIMSAL ÜRÜNLER"

"İşin bir diğer yönü de tarım, tarımsal ürünler." diyen Teymur, 2018'de ABD'nin Çin'e birtakım teknoloji ürünleri ve alüminyum gibi bazı metallerin satışına ekstra sınırlamalar getirdiğini, Çin'in de buna karşı adım atarak bazı ABD ürünlerine ekstra vergi koyarak ülkesine girişini sınırlandırdığını hatırlattı.

Bu ürünlerden soya fasulyesini değerlendiren Teymur, "Soya fasulyesi Amerika'nın en büyük tarımsal üretimi. Amerika'ya yıllık katkısı 124 milyar dolar olan bir ürün ve dünyada üretilen ve satılan ihraç edilen soya fasulyesinin yüzde 30'unu Amerika tek başına üretiyor ve dış pazarlara satıyor. Çin'de en büyük alıcı. Bütün dünyada ithal edilen soya fasulyesinin yüzde 50-60 arasını Çin tek başına alıyor." şeklinde konuştu.

"İLK RESTLEŞMEDEN ZARARLI ÇIKAN AMERİKA OLDU"

Teymur, "Trump ilk döneminde Çin'e karşı bu şekilde önlemleri alınca Çin'de ilk adımda soya fasulyesine ekstra vergi koyarak soya fasulyesi alımında Brezilya'ya yöneldi. Bir diğer büyük üretici olan ülkeye. Bunun sonucu olarak ne oldu? ABD soya fasulyesi üretiminde ve ihracatında liderliğini Brezilya'ya kaptırdı. Bu ilk restleşmeden zararlı çıkan Amerika oldu. Bu işten kazançlı çıkan da Brezilya oldu. Yani Çin ne oldu? Diğer alternatif pazarlara yönelerek tedarikini oradan sağladı." diye konuştu.

"90 GÜN SONRA BU İŞ TAMAMEN BİTMİŞ OLUR"

Trump'ın işinin zor olduğunun altını çizen Teymur konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: "Özetle Trump'ın artık eskisi gibi böyle gümrük vergileri koyarak, ambargolar uygulayarak bir ülkeyi dize getirmesi, hele hele Çin'i dize getirmesi mümkün değil. Ne Amerika eski Amerika, dünya lideri ve dünya ekonomisini elinde tutan bir ülke böyle değil artık. Ne de Çin eskisi gibi fakir ve bir ambargoyla ekonomisi, ticareti, dengesi sarsılacak küçük bir ülke değil artık. Dolayısıyla Trump'ın işi zor.Zaten Çin dışında kalan ülkelere yönelik koymuş olduğu ekstra gümrük vergilerini 90 gün süreyle öteledi. Ayrıca Çin'e yönelik yaptığı, verdiği ekstra gümrük vergilerini de teknoloji ürünleri ve diğer bazı ürünleri hariç tutarak esnetti. Bence 90 gün sonra bu iş tamamen bitmiş olur."