Elazığ\'da Ağın Beyazı üzümü hasadı sürüyor, 80 bin ton rekolte hedefleniyor

Elazığ'ın tescilli lezzetlerinden "Ağın Beyazı" üzümünde hasat tüm hızıyla devam ediyor. Bölgedeki köylerde bu sezon 80 bin ton rekolte hedefleniyor.

Elazığ'ın coğrafi işaret tescilli "Ağın Beyazı" cinsi üzümde hasat dönemi devam ediyor. Kentin tarım ürünleri arasında yer alan üzümü toplamak için üreticiler bağlardaki mesailerini sürdürüyor. Yurtbaşı beldesine bağlı Güzelyalı köyünde ailesiyle birlikte bağcılık yapan üzüm üreticisi Beytullah Efe, üzümün bölgedeki üretim miktarına ilişkin verileri paylaştı. Daha önce başlayan hasat sürecinin bağlarda devam ettiğini belirten Efe, bu yılki rekolteden 80 bin ton beklediklerini kaydetti.

" Türkiye'nin pek çok yerine gönderiyoruz"

Güzelyalı ve çevre köylerde üzüm toplama işlemlerinin sürdüğünü ifade eden Beytullah Efe, " Şu an bağ bozumu dönemindeyiz. Kendi köyümüz ve civar köylerde yaklaşık 80 bin ton rekolte bekleniyor. Elazığ'ın pek çok yerine gönderdiğimiz gibi Türkiye'nin de pek çok yerine gönderiyoruz. Şu an elimizde Elazığ'ın 'Ağın Beyazı' cinsi dediğimiz ve Türkiye'de de 'Elazığ Beyazı' olarak bilinen iri salkım, iri tane, şeffaf ve lekesiz üzümümüz bulunuyor ve bunun hasadını yapmaktayız" dedi.