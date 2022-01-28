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Elazığ'da asırlık tespihler çay ocağında sergileniyor: Fiyatı 10 bin dolara kadar çıkıyor - Son Dakika

Elazığ'da asırlık tespihler çay ocağında sergileniyor: Fiyatı 10 bin dolara kadar çıkıyor

28.01.2022 11:59

Elazığ'da asırlık tespihler çay ocağında sergileniyor: Fiyatı 10 bin dolara kadar çıkıyor Elazığ'da bulunan bir çay ocağı, yıllardır seyyar tespih satanların iş yeri halinde geldi.

Elazığ'da asırlık tespihler çay ocağında sergileniyor: Fiyatı 10 bin dolara kadar çıkıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da bulunan bir çay ocağı, yıllardır seyyar tespih satanların iş yeri halinde geldi. Haftanın her günü çay ocağının yolunu tutan tespihçiler, sergiledikleri ürünlerine müşteri buluyor.

Elazığ'da bulunan bir çay ocağı yaklaşık 15 senedir seyyar tespihçiler tarafından tespih dükkanı olarak kullanılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından tespih için gelenlerin buluşma noktası haline gelen çay ocağında seyyar tespihciler, sohbet eşliğinde satış yapıyorlar. Yeni sıkma, kehribar, damla, eski Osmanlı sıkma, fil dişi ve katalin gibi birçok çeşit çeşidin bulunduğu tespihler her gün sabah saat 07.00'dan akşam saat 17.00'a kadar tezgahlarda sergileniyor. Asırlık tespihlerin de bulunduğu tezgahlarda fiyatlar ise 20 liradan başlayarak 10 bin dolara kadar çıkıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden geliyorlar

Türkiye'nin dört bir tarafından bu çay ocağına ticaret için geldiklerini belirten tespihcilerden Erol Düzgün, "Bu çay ocağı çok eskidir. Türkiye geneli ne kadar tespih ticareti yapan varsa bu ocağa gelirler. Gelen tespihciler tezgahını açarlar, müşterilerini beklerler. Türkiye'nin 81 ilinden buraya tespih ticareti yapanlar gelip tezgah açar. Bu durumda ocağı işleten de kazanıyor, buradaki esnaf da gelip toptan mal alıyorlar, götürüp kendi dükkanlarında ticaret yapıyor. Ticaretin dışında keyfi tespihcilik yapan koleksiyoncular var. Gelip burada kendi koleksiyonları için tespih alıp eklerler. Sabah saat 07.00'da geliyoruz buraya, akşam saat 17.00'da eve gidiyoruz. İnanın zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Bu kahveye gelip tespih ustası olan 7- 8 arkadaşımız var. Ben ona öğretim öbürü başkasına öğretti. Elazığ'da bu durumda yaklaşık 15-20 tane tespih ustası var. Tezgahlarda her cebe hitap edecek şekilde tespih var. Burada yeni sıkmalar, yeni kehribarlar, damlalar, eski Osmanlı sıkmalar, fildişi, usta işi tespihler ve katalin gibi birçok çeşit bulunuyor. Herkesin gönlüne ve cebine hitap edecek tespih var. Ucuza da var, pahalı olan da var. Asırlık tespihler de bulunuyor. Şu an 200 senelik tespihler bile bulunuyor. Tavsiye ederim gelsinler, inanın 20 liradan tutun, 10 bin dolara kadar tespih var" dedi.

Yılardır işlettiği cay ocağında tespihçilerin olduğunu aktaran işletme sahibi Habib Tahan ise "Sabah saat 05.00'de açıyoruz burayı, tespihciler de saat 07.00'dan sonra geliyor. Başlıyorlar müşteri beklemeye. Diyarbakır'dan, Mardin'den, yani Türkiye'nin dört tarafından tespih için geliyorlar. Ben bu çay ocağını 2007 yılında açtım. O günden beri burası böyle işliyor. Her taraftan geliyorlar. Bizim burada satış yapan tespihçi arkadaşlarımız da tespihlerini satmak için başka şehirlere gidiyorlar. Her çeşit tespih bulunuyor" diye konuştu.

Elazığ'da asırlık tespihler çay ocağında sergileniyor: Fiyatı 10 bin dolara kadar çıkıyor
Elazığ'da asırlık tespihler çay ocağında sergileniyor: Fiyatı 10 bin dolara kadar çıkıyor
Elazığ'da asırlık tespihler çay ocağında sergileniyor: Fiyatı 10 bin dolara kadar çıkıyor

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Osmanlı, Türkiye, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da asırlık tespihler çay ocağında sergileniyor: Fiyatı 10 bin dolara kadar çıkıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Elazığ'da asırlık tespihler çay ocağında sergileniyor: Fiyatı 10 bin dolara kadar çıkıyor - Son Dakika
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