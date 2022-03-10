Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleri - Son Dakika
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Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleri

10.03.2022 13:46
Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleri

Elazığ'da valilik koordinesinde kurulan ekipler, kentteki marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Elazığ'da valilik koordinesinde kurulan ekipler, kentteki marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Elazığ'da valilik tarafından oluşturulan ekiplerce, kent genelinde fahiş fiyat ve stok denetimleri devam ediyor. Elazığ Belediyesi Zabıtası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, maliye ve emniyet personelleri, Ticaret İl Müdürlüğü personellerinden oluşan ekipler, kent genelindeki marketler ve depolarında incelemelerde bulundu. Sabah saatlerinde yapılan incelemede ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda ürünlerinin stok yapma durumu ve fiyat artışları kontrol edildi. Ekipler tarafından fiyatlar tek tek kontrol edildikten sonra depolara bakıldı. Son olarak marketlerde raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

Denetimlerin sıkı bir şekilde süreceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleri
Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleri
Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleri
Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleri
Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleri
Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleri
Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleri

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Ticaret, Elazığ, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da fahiş fiyat ve stok denetimleri - Son Dakika
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