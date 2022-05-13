Elazığ'da, Kırgızistan-Türkiye İş Fırsatları Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da, Kırgızistan-Türkiye İş Fırsatları Toplantısı yapıldı

13.05.2022 15:20
Elazığ'da, Kırgızistan-Türkiye İş Fırsatları Toplantısı yapıldı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) öncülüğünde Kırgızistan-Türkiye İş Fırsatları Toplantısı gerçekleşti.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) öncülüğünde Kırgızistan-Türkiye İş Fırsatları Toplantısı gerçekleşti.

Elazığ TSO öncülüğünde Kırgızistan-Türkiye İş Fırsatları Toplantısı gerçekleşti. Toplantıya, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, iş adamları ve STK temsilcileri katıldı. Kırgızistan'ı anlatan sinevizyon gösterisi ile başlayan toplantı, sunumlar ile devam etti.

Kırgızistan'ın manevi önem arz ettiğini dile getiren Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın 6 üyesinden biri Türk dili konuşan devletlerden bir tanesidir. Dilimiz ve ırkımız birdir. Şuan ayrı iki devlet iki ayrı millet olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Her ne kadar ayrı coğrafyalarda da olsak bu birlikteliklerle birlikte gerek ticari gerek siyasi gerekse de kültürel anlamda birlikteliklerimiz var. Ortak noktamız artacak. Bu toplantılarda bu vesileye son derece önem arz ediyor. Bugün büyükelçimiz de bu vesileyle Elazığ'a geldi. İlimiz karma ekonomik yapıya sahiptir. Tarım, hayvancılık, sanayi, madencilik, sağlık ve kanatlı hayvanlar başlıca sektörlerimizdir. 2021 yılında 335 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bunun en büyüğü madencilik, mermer ve yapı malzemeleri sektörlerinden oldu. Hedefimiz bunu 1 milyar dolara ulaştırmakta. Bunu da kısa zamanda gerçekleştireceğiz" dedi.

"Kırgızistan ve Elazığ arasında ekonomik bir köprü kuracağız"

Elazığ'a resmi ilk gelişi olduğunu dile getiren Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, "Bizim dinimiz, dilimiz ve tarihimiz bir. Bizler Türk kardeşlerimizi her zaman benimsedik. Sizler Atayurt'da kaldınız, bizler Anayurt'da kaldık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve biz geçen sene Kırgızistan'da toplantı yaptık. Orada Rıfat Bey ve başka iş adamları da katıldı. İnşallah biz yakın zamandan Kırgızistan ve Elazığ arasında bir ekonomik bir köprü kuracağız. Belediye başkanı ve vali ile de görüştüm. Burada Cengiz Aytmatov Parkı var. Anlara da söyledim. Yakın zamanda bir heykel yapılır. Bu iki ülke arasında güzel bir dostluğumuz olur" diye konuştu. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Çiçek başkanlığında yapıldı Güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Çiçek başkanlığında yapıldı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da, Kırgızistan-Türkiye İş Fırsatları Toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:14 Açıklanan konut paketinde dar gelirlinin konuta ulaşması için formül: Yılda en az 830 bin konut inşa edilmeli
15:08 Erdoğan taziye için BAE'ye gidiyor
15:05 Kılıçdaroğlu ülkeye kaçak girişler hakkında konuştu: Sınır yol geçen hanı, isteyen girip isteyen çıkabiliyor
15:03 Fener'de Berke Özer gidiyor, Sinan Bolat geliyor
14:54 Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında sonuç çıktı! İki sanık beraat etti
14:54 Yalnız Kurt'un yeni bölümü bu akşam yayınlanacak! Nizam kendisine verilen görevde başarılı olabilecek mi?
14:49 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e Corendon Airlines sponsor oldu
14:46 İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabirinin Akile'nin cenazesine saldırdı! Akile'nin tabutu yere düştü
14:41 Elon Musk, Twitter'ı satın alma sürecini askıya aldı! Hisseler, yüzde 15'ten fazla değer kaybetti
14:37 Mars'tan gelen gizemli kapı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 15:24:28. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da, Kırgızistan-Türkiye İş Fırsatları Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement