Elazığ'da öğrenciler okuyup meslek öğrenerek okul harçlıklarını çıkarıyor - Son Dakika
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Elazığ'da öğrenciler okuyup meslek öğrenerek okul harçlıklarını çıkarıyor

05.03.2022 10:47
Elazığ'da öğrenciler okuyup meslek öğrenerek okul harçlıklarını çıkarıyor

Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bünyesindeki kuaför ve güzellik merkezi bölümünde öğrendiklerini hayata geçirerek okul harçlıklarını çıkarıyor.

Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bünyesindeki kuaför ve güzellik merkezi bölümünde öğrendiklerini hayata geçirerek okul harçlıklarını çıkarıyor.

Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kendi alanlarında dersleri teorik olarak gördükten sonra okluda bulunan kuaförlük ve güzellik merkezinde öğrendiklerini hayata geçiriyor. Derslerini, öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra dışarıdan gelen müşterilere de uygulayan öğrenciler, el becerilerini geliştirerek okul harçlıklarını da elde ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ödeneği ve Avrupa Birliği desteği ile 7 cihaz alınarak kurulan atölyelerde öğrenciler, müşterilerine zayıflama, cilt bakımı, leke tedavileri ve kuaförlük gibi birçok alanda hizmet vererek hem kendi bütçelerine hem de okulun döner sermayesine katkıda bulunuyor.

"Hem okula hem de bize kaynak sağlanıyor"

Mezun olunca kuaförlük alnında ilerlemek istediğini belirten öğrencilerden Elif Nur Gezer, "Güzellik bakımında zayıflama, lazer epilasyon, cilt bakımı, leke tedavileri, siyah nokta temizleme ve komedon gibi her şey yapılıyor. Kuaförlük alanında ise saç bakımı, boya, kaş, bıyık yapılıyor. Okulumuza aynı zamanda müşteri de alınıyor. Ama içerideki ve dışarıdaki müşterilerle aynı fiyata çalışılmıyor. Dışarıdan alınan müşterilerden biraz daha fazla ücret alınıyor. Öğrenciler okul öğrencileri olduğundan daha uygun fiyat alınıyor. Yaptığımız bu işlemlerden elde ettiğimiz ücretin yarısı bize yarısı okula gidiyor. Hem okula hem de bize kaynak sağlanıyor. Gelen müşterilerin çoğu memnun kalıyor. Zaten memnun kaldıkları için sürekli gelip gidiyorlar. Geldikleri güne göre veya randevu verilen güne göre ara ara yoğunluk oluyor. Çoğunlukla zayıflama, cilt bakımı ve kuaför bölümünde yoğunluk oluyor" dedi.

"Öğrencilerimiz staja yöneldiği için işletmelere hazır vaziyete getiriliyor"

Öğrencilerin hem öğrenip hem de ücret kazandıklarını aktaran güzellik ve saç bakım hizmetleri öğretmeni Nevin Kara, "Okulumuzda cilt ve saç bakımı dalı bulunmaktadır. Özellikle 11. sınıfta teorik artı uygulama derslerimiz yoğunlaşmaktadır. Son sınıftaki öğrencilerimiz staja yöneldiği için işletmelere hazır vaziyete getiriliyor. Güzellik ve kuaför salonunda yapılan bütün işlemler okulumuzda da mevcuttur. Bu yüzden daha çok müşteri odaklı çalışmaktayız. Fiyat listelerimiz var. Dışarıdan ve okulumuzun öğretmenleri için iki farklı fiyat uygulanmaktadır. Öğrenciler daha çok uygulama odaklı çalışıyor. Ücretin yarısını döner sermayeye yarısını da öğrenciye kazandırmaktayız. Öğrenci bu şekilde hem eğitim görürken hem de ücret almış oluyor "diye konuştu.

"Güvenden dolayı tercih ediliyoruz"

Cilt bakımında özellikle hastanelerle koordineli olarak çalıştıklarını ifade eden Kara, "Hastanelerin içerisinde güzellik merkezleri gibi salonlar var. Öğrencilerimiz orada da staj yapabiliyor. Dışarıdan gelen müşteri eğer sabit müşterimizse sıkıntı olmuyor. Öğrencinin kendisine uygulama yapacağını biliyor. Ama eğer ilk defa bizi tercih edip geliyorsa öğretmen uygulamasını öncelik yapıyor. Daha sonra müşteri alıştıktan sonra öğrenciye de zamanla uygulamayı vermiş oluyoruz. Özellikle zayıflama uygulamalarında ilk etapta öğrenci yapabilir mi kaygısı oluşabilir ama onu öğretmen rahatlattığı için öğrenci yardım ettiği için gördükçe öğrenciye alışmış oluyor. Böylece kendisini uygulamalara rahatça bırakabiliyor. Güvenden dolayı tercih ediliyoruz. Çokça müşterimiz var. Şöyle bir sıkıntımız oluşuyor, bazen atölyelerimiz hem öğrenci hem müşteri olduğu zaman biliyorsunuz pandemiden dolayı dikkat etmek zorunda kalıyoruz. Sınırlı sayıda müşteri almak zorundayız. Bunları da randevulu sistemle yapıyoruz. Öğrenciler randevulu sistemde 3 gün boyunca pazartesi, salı, çarşamba hizmet vermekte. Bu şekilde uygulamalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'da öğrenciler okuyup meslek öğrenerek okul harçlıklarını çıkarıyor
Elazığ'da öğrenciler okuyup meslek öğrenerek okul harçlıklarını çıkarıyor
Elazığ'da öğrenciler okuyup meslek öğrenerek okul harçlıklarını çıkarıyor
Elazığ'da öğrenciler okuyup meslek öğrenerek okul harçlıklarını çıkarıyor
Elazığ'da öğrenciler okuyup meslek öğrenerek okul harçlıklarını çıkarıyor
Elazığ'da öğrenciler okuyup meslek öğrenerek okul harçlıklarını çıkarıyor
Elazığ'da öğrenciler okuyup meslek öğrenerek okul harçlıklarını çıkarıyor
Elazığ'da öğrenciler okuyup meslek öğrenerek okul harçlıklarını çıkarıyor

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Anadolu Lisesi, Öğretmen, Elazığ, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da öğrenciler okuyup meslek öğrenerek okul harçlıklarını çıkarıyor - Son Dakika


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