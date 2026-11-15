Elazığ\'daki meslek lisesi atölye üretimiyle 10,1 milyon lira ciro elde etti

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir yılda 10 milyon ciro yaptı. Öğrenciler bir yandan öğrenirken bir yandan da atölyelerde çalışarak hem okul harçlıklarını çıkartıyor hem de ekonomilerine katkı sağlıyor.

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine verdiği kaliteli mesleki eğitimin yanında üretimi ve yüksek ciroları ile fabrikaları aratmıyor. İleri teknoloji ile birçok alanda eğitim verilen lisede, mobilya ve iç tasarım ile metal teknolojisi alanında üretim yapıyor. Teorik eğitimlerini bu atölyelerde pratiğe dönüştüren öğrenciler, Elazığ başta olmak üzere çevre illere de hizmet veriyor. Başta okullar ve devlet kurumları olmak üzere birçok işletmeye malzeme üreten lise, geçen sene 7 milyon bu yıl ise 10.1 milyon lira ciroya ulaştı. Öğrenciler bir yandan eğitim alıp el becerilerini geliştirirken bir yandan da döner sermayeden aldıkları ücretle kendi ve aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

'Öğrencilerimizin hiçbiri mezun olduktan sonra boşta kalmıyor'

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Künkül, "Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 6 bölümümüz mevcut. Elektrik-Elektronik, Bilişim Teknolojileri, Makine, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Metal Teknolojisi ve Motor bölümlerimiz var. Döner sermaye kapsamında mobilya ve metal bölümlerimiz aktif bir şekilde çalışmaktadırlar. Geçen sene 7.4 milyon civarında ciro yaptık bu sene ise 10.1 milyon civarında ciro elde ettik. Öğrencilerimiz burada harçlıklarını çıkartıyorlar. Kalifiyeli eleman olarak canla başla çalışıyorlar. Burayı bitiren öğrencilerimiz iş hayatına atılıyorlar. Mezun öğrenciler için özel şirketlerden bizlere çok talep geliyor. Burada okuyan öğrencilerimizin hiçbiri mezun olduktan sonra boşta kalmıyor. Şu anda okulumuza nakil gelmek isteyen çok fazla öğrenci var. Mesleki eğitim olarak 2026-2027 yılı eğitim ve öğretim yılı şaha kalktı. Eski yıllara döndüğümüzde meslek liselerine girmek için bayağı öğrenci var" dedi.

'Öğrenciler kendi harçlıklarının yanında aile ekonomosine de destek sağlıyorlar'

Elazığ Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı Semih Furkan Kılıç "Şuan da okulumuzun mobilya bölümü alanındayız. Burada okulumuzda döner sermaye kapsamında üretmiş olduğumuz mobilya yapıyoruz. Bu mobilyaların bir kısmı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi'ne ürettiğimiz mobilyalar mevcut. Şu an itibariyle yıllık ciromuz 10 milyonun üzerine çıktı. 2025 hedefimiz 7 milyon, 7.3 milyon yaptık. 2026 hedefimiz 9 milyondu şuan da 10.1 milyon ciro elde ettik. Burada küçük bir fabrika şeklinde çalışmalarımız devam ediyor. Biz döner sermaye kapsamında motor, metal ve mobilya alanlarında çalışmalar yapıyoruz. Mobilya ve iç mekan tasarımı alanımız, burada biraz daha fazla çalışıyor. Bu cironun büyük bir kısmını mobilya bölümü alanımız sağlıyor. Bunun dışında il dışında Tunceli, Malatya ve Bingöl'de çalışmalarımız oluyor. İl dışına da hizmet sunuyoruz. Döner sermaye kapsamında çalışan öğrencilerimiz burada kendi harçlıklarını çıkartıyor. Hatta bazen harçlıklarını çıkarmanın ötesinde aile ekonomisine de destek sağlıyorlar. Döner sermaye kapsamında çalışmalarımız olduğu müddetçe, öğrencilerimiz kendi harçlıklarını çıkartıyorlar. Bu durum da öğrenciler için çok avantajlı oluyor" ifadelerini kullandı.