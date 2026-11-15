Elazığ'daki meslek lisesi atölye üretimiyle 10,1 milyon lira ciro elde etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'daki meslek lisesi atölye üretimiyle 10,1 milyon lira ciro elde etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Elazığ\'daki meslek lisesi atölye üretimiyle 10,1 milyon lira ciro elde etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Elazığ\'daki meslek lisesi atölye üretimiyle 10,1 milyon lira ciro elde etti
Haber Videosu

Elazığ'daki meslek lisesi, mobilya ve metal atölyelerinde üretim yaparak yıllık cirosunu 10,1 milyon liraya çıkardı. Atölyelerde çalışan öğrenciler hem harçlıklarını çıkarıyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor; okul Elazığ ve çevre illere de hizmet veriyor.

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir yılda 10 milyon ciro yaptı. Öğrenciler bir yandan öğrenirken bir yandan da atölyelerde çalışarak hem okul harçlıklarını çıkartıyor hem de ekonomilerine katkı sağlıyor.

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine verdiği kaliteli mesleki eğitimin yanında üretimi ve yüksek ciroları ile fabrikaları aratmıyor. İleri teknoloji ile birçok alanda eğitim verilen lisede, mobilya ve iç tasarım ile metal teknolojisi alanında üretim yapıyor. Teorik eğitimlerini bu atölyelerde pratiğe dönüştüren öğrenciler, Elazığ başta olmak üzere çevre illere de hizmet veriyor. Başta okullar ve devlet kurumları olmak üzere birçok işletmeye malzeme üreten lise, geçen sene 7 milyon bu yıl ise 10.1 milyon lira ciroya ulaştı. Öğrenciler bir yandan eğitim alıp el becerilerini geliştirirken bir yandan da döner sermayeden aldıkları ücretle kendi ve aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

'Öğrencilerimizin hiçbiri mezun olduktan sonra boşta kalmıyor'

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Künkül, "Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 6 bölümümüz mevcut. Elektrik-Elektronik, Bilişim Teknolojileri, Makine, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Metal Teknolojisi ve Motor bölümlerimiz var. Döner sermaye kapsamında mobilya ve metal bölümlerimiz aktif bir şekilde çalışmaktadırlar. Geçen sene 7.4 milyon civarında ciro yaptık bu sene ise 10.1 milyon civarında ciro elde ettik. Öğrencilerimiz burada harçlıklarını çıkartıyorlar. Kalifiyeli eleman olarak canla başla çalışıyorlar. Burayı bitiren öğrencilerimiz iş hayatına atılıyorlar. Mezun öğrenciler için özel şirketlerden bizlere çok talep geliyor. Burada okuyan öğrencilerimizin hiçbiri mezun olduktan sonra boşta kalmıyor. Şu anda okulumuza nakil gelmek isteyen çok fazla öğrenci var. Mesleki eğitim olarak 2026-2027 yılı eğitim ve öğretim yılı şaha kalktı. Eski yıllara döndüğümüzde meslek liselerine girmek için bayağı öğrenci var" dedi.

'Öğrenciler kendi harçlıklarının yanında aile ekonomosine de destek sağlıyorlar'

Elazığ Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı Semih Furkan Kılıç "Şuan da okulumuzun mobilya bölümü alanındayız. Burada okulumuzda döner sermaye kapsamında üretmiş olduğumuz mobilya yapıyoruz. Bu mobilyaların bir kısmı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi'ne ürettiğimiz mobilyalar mevcut. Şu an itibariyle yıllık ciromuz 10 milyonun üzerine çıktı. 2025 hedefimiz 7 milyon, 7.3 milyon yaptık. 2026 hedefimiz 9 milyondu şuan da 10.1 milyon ciro elde ettik. Burada küçük bir fabrika şeklinde çalışmalarımız devam ediyor. Biz döner sermaye kapsamında motor, metal ve mobilya alanlarında çalışmalar yapıyoruz. Mobilya ve iç mekan tasarımı alanımız, burada biraz daha fazla çalışıyor. Bu cironun büyük bir kısmını mobilya bölümü alanımız sağlıyor. Bunun dışında il dışında Tunceli, Malatya ve Bingöl'de çalışmalarımız oluyor. İl dışına da hizmet sunuyoruz. Döner sermaye kapsamında çalışan öğrencilerimiz burada kendi harçlıklarını çıkartıyor. Hatta bazen harçlıklarını çıkarmanın ötesinde aile ekonomisine de destek sağlıyorlar. Döner sermaye kapsamında çalışmalarımız olduğu müddetçe, öğrencilerimiz kendi harçlıklarını çıkartıyorlar. Bu durum da öğrenciler için çok avantajlı oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerAnadolu LisesiMeslek LisesiEkonomiElazığEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi Görevliye söyledikleri şaşırttı Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
“Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut’tan Bilginer’e ağır sözler “Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut'tan Bilginer'e ağır sözler
Latin Grammy’ye öyle bir kıyafetle geldi ki Görenler gerçek sandı Latin Grammy'ye öyle bir kıyafetle geldi ki! Görenler gerçek sandı
Kasap mı market mi Adana’da kıymanın kilosunda 500 liralık fark Kasap mı market mi? Adana'da kıymanın kilosunda 500 liralık fark
Arnavutköy’ün Suat Usta’sı 7 yıllık yalnızlığa son verdi: Yeğeni vesile oldu Arnavutköy'ün Suat Usta'sı 7 yıllık yalnızlığa son verdi: Yeğeni vesile oldu
10:49
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
10:22
MediaMarkt’ın çatı şirketi Çinli JD.com’a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
MediaMarkt'ın çatı şirketi Çinli JD.com'a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
10:15
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
10:09
İstanbul’da endişelendiren görüntü Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
09:43
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı 1 kadın ağır yaralandı
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı
09:32
Rusya’daki gizli toplantı ifşa oldu Putin’den Zelenski için ölüm emri
Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri
09:17
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı İstanbul için de tarih verildi
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için de tarih verildi
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 12:03:26. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'daki meslek lisesi atölye üretimiyle 10,1 milyon lira ciro elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android