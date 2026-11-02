Kahramanmaraş Elbistan'da ekmek 10 TL'ye satılıyor: Fırıncı gramajı korudu - Son Dakika
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Kahramanmaraş Elbistan'da ekmek 10 TL'ye satılıyor: Fırıncı gramajı korudu

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Kahramanmaraş Elbistan\'da ekmek 10 TL\'ye satılıyor: Fırıncı gramajı korudu
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Elbistan'ın Karaelbistan Mahallesi'ndeki fırınında 18 TL olan ekmeği 10 TL'ye satmaya başlayan İsmail Şahin, gramajda ve un kalitesinde eksiltme yapmadığını söyledi. Dar gelirli ailelerin ilgi gösterdiği uygulamanın, una yeni zam gelmediği sürece Ramazan ayına dek devam edeceği bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir fırıncı, 18 TL olan ekmek fiyatını 10 TL'ye indirerek vatandaşlara destek oldu.

Elbistan'ın Karaelbistan Mahallesi'nde fırın işleten İsmail Şahin, 18 TL'ye satılan ekmeğin fiyatını gramajını da düşürmeden 10 TL'ye indirdi.

RAMAZAN AYINA KADAR SÜRECEK

İndirimin dar gelirli ve kalabalık aileler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Şahin, un fiyatlarında yeni bir artış yaşanmaması halinde bu uygulamayı Ramazan ayına kadar sürdüreceklerini ifade etti.

BİRİNCİ KALİTE UN, EKSİKSİZ GRAMAJ

Fırında üretilen ekmeklerin birinci kalite unla yapıldığını ve gramajda eksiltmeye gitmediklerini vurgulayan Şahin, amacının bu zorlu süreçte hemşehrilerine destek olmak olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA
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    Yorumlar (2)

  • Mete Doğaner Mete Doğaner:
    ekmek yiye yiye ekmek kafa millet 0 0 Yanıtla
  • İLKER AVŞAR İLKER AVŞAR:
    adam işte 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Elbistan'da ekmek 10 TL'ye satılıyor: Fırıncı gramajı korudu - Son Dakika
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