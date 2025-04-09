Elektriğe yeni zam tartışmasına Bakan Bayraktar'dan net cevap - Son Dakika
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Ekonomi

Elektriğe yeni zam tartışmasına Bakan Bayraktar'dan net cevap

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve vatandaşların merakla beklediği elektriğe zam konusunda açıklamada bulundu. Bayraktar, elektriğe yeni zam düşünmediklerini söyledi.

09.04.2025 12:05  Güncelleme: 12:29
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektriğe yeni zam düşünmediklerini açıkladı. Elektrik fiyatlarına yeni zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik fiyatlarına yeni zam düşünmediklerini açıkladı.

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Bayraktar şöyle konuştu: Elektrikle alakalı devletin desteği uzun zamandır var ve devam ediyoruz. Elektrik faturalarının yüzde 60'ını devletimiz karşıladı. Maliyetin çok altında. Yapılan destek miktarında bir düzenleme. Faturaların yüzde 50'sini karşılamaya devam ediyoruz. Maliyetleri yansıtmış değiliz devlet desteklerine devam edeceğiz. Desteklerin ihtiyaç sahipleri için de düzenleme yapılmıştı. Elektriğe yeni zamma yönelik planımız yok.

Nisan ayında elektrikte konut abonelerine yüzde 25, kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, sanayiye yüzde 10 ve tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4 oranında zam gelmişti. Doğalgazda ise mesken abonelerine artış yapılmamıştı.

ELEKTRİK FATURALARINDA DEVLET DESTEĞİ FATURAYA YANSITILDI

Elektrik faturalarında yeni dönem ile birlikte, devletin sağladığı destek miktarı abonelere mesaj veya fatura üzerinde ayrıca gösterilmeye başlandı. Son değişiklik faturalara yansıdı. Abonelere gönderilen mesajlarda devlet desteği miktarının yazıldığı görüldü.

Elektriğe yeni zam gelecek mi? Bakan Bayraktar net cevap verdi
Elektriğe yeni zam tartışmasına Bakan Bayraktar\'dan net cevap
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Son Dakika Ekonomi Elektriğe yeni zam tartışmasına Bakan Bayraktar'dan net cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • mustafa sagdic:
    destek diyor delirmememk cildirmamak elde degil. kazzigi sokup birde destek diyor. 24 2 Yanıtla
  • Murat Avci:
    daha yeni %25 yaptınız ne zammı anlamadım 25 0 Yanıtla
  • 6480Mahide:
    çakallar.. 10 1 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Millet le nasıl dhaşşak geçilir öğrenin. 7 0 Yanıtla
  • emre123456789:
    yüzde 25 zam oldu haberle ne alakalı yüzde yüz yapın. öderiz alisdik lambayı yakmaya korkuyok bombaya el atmış gibi oluyok 3 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    yahu yalan söylüyor neyin desteği 2 aydır 300 -325 elektirik faturası geldi son fatura yazmışlar 700 kusur devlet desteği sorası 357 nerede destek haydi oradan.insanı enayi yerine koyuyor 1 0 Yanıtla
  • emir2003:
    Öyle olmadığına inanıyorum. 1 0 Yanıtla
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