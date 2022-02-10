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Elektrik faturaları için düğmeye basıldı! Vatandaşı rahatlatacak destek paketi yolda - Son Dakika

Elektrik faturaları için düğmeye basıldı! Vatandaşı rahatlatacak destek paketi yolda

10.02.2022 10:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek elektrik faturaları için talimat vermesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ticari işletmelere özel bir formülle destek sağlanacağı öğrenilirken, vatandaşlar için de bir destek paketi düşünülüyor.

Vatandaşı canından bezdiren elektrik faturaları için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek elektrik faturalarına karşı sorun yaşayan cemevleri, dernekler ve vakıfların elektrik faturalarının en düşük tarifeye alınması için talimat verdi.

VATANDAŞA ÖZEL DESTEK PAKETİ

Ticari işletmeler için özel bir formülle destek sağlanacağı öğrenilirken, vatandaşları kapsayacak bir destek paketi için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Konutlarda kilovatsaat sınırının yükseltilmesi gündeme geldi.

CEMEVLERİ İÇİN DE ADIM ATILIYOR

Sabah'ın haberine göre cemevleri ve vakıfların ticarethane tarifesinden çıkarılması yönünde adım de atıldığı öğrenildi. Gerekli düzenlemeyle birlikte cemevleri, dernekler ve vakıflar en düşük tarifeye alınacak.

10 GÜNE KADAR AÇIKLANIYOR

Esnaf, bakkal, restoran gibi işletmelerin olduğu ticarethane abonesi grubuna da özel bir formülle destek sağlanacağı belirtiliyor. Söz konusu düzenlemeleri içeren destek paketlerinin bir hafta veya 10 gün içerisinde açıklanacağı öğrenildi.

BAKANLIK VE AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA GELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada; esnaftan, küçük işletmeler ve birtakım STK'lardan indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük talepler geldiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise katıldığı bir televizyon programında elektrik tarifelerindeki sıkıntılarla ilgili "Hem kademeli tarifede sınırın yükseltilmesi hem vergiyle ilgili durumlar hem de sübvanse olabilir. Bu bütçeyle birlikte değerlendirme yapılacak bir pozisyon" dedi. Dağ, dünyadaki emtia fiyatlarının bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle temelden bir çözüm olacağını da söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik faturaları için düğmeye basıldı! Vatandaşı rahatlatacak destek paketi yolda - Son Dakika Ekonomi


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