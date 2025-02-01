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Ekonomi

Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı

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Bugün itibariyle elektrik faturalarında kullandığın kadar öde dönem başladı. Yeni dönemde elektrik tüketimi 417 kilowattsaat (1.050 TL) olan vatandaşlar artık 2 bin lira ödeyecek.

01.02.2025 09:24  Güncelleme: 09:47
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Elektrik faturalarında tutarı iki katına çıkaracak uygulama bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilowattsaat (1.050 TL) olan vatandaşlar, tüketimlerinin bu sınırı aşması durumunda sübvansiyonlu fiyat yerine gerçek maliyetleri ödemeye başlayacak. Kısaca kullandığın kadar öde olarak adlandırılan yeni düzenleme, özellikle yüksek tüketim yapan aboneleri ilgilendiriyor.

1,2 MİLYON ABONENİN FATURA BEDELLERİ DEĞİŞECEK

Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesinin bulunduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, düzenlemenin yaklaşık yüzde 3'lük bir kesimi, yani 1,2 milyon aboneyi etkileyeceğini açıkladı. Bakan Bayraktar, bu grubun genellikle büyük evlerde yaşayan, elektrikli araç kullanan veya elektrik tüketimi yüksek olan kesimlerden oluştuğunu ifade etti.

ELEKTRİKTE GERÇEK TÜKETİM BEDELLERİ TAHSİL EDİLECEK

Bakan Bayraktar, "Ayda 417 kilowattsaat tüketimin üzerine çıkan aboneler, şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyetine göre ödeyecek. Bu düzenleme, yüksek tüketim gruplarına yönelik bir uygulamadır. Ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 TL civarındayken, yüksek tüketim yapan abonelerin aylık faturası 1.050 TL'yi aşıyor. Bu noktadan sonra sübvansiyonlu fiyat uygulaması sona erecek" dedi.

417 KİLOWATTSAAT SINIR KABUL EDİLECEK

Sektör kaynaklarına göre, aylık 417 kilowattsaat sınırını aşan abonelerin faturalarında yüzde 96-97 oranında artış yaşanabilir. Bu durumda, 1.000 TL olan bir elektrik faturası 2.000 TL'ye kadar çıkabilecek. Ancak bu artış, sadece belirlenen sınırı aşan tüketiciler için geçerli olacak.

Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı

Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • C. Mersin:
    Yani milleti nasıl soyacağınızı şaşırdığınız için her gün yeni yeni icatlar çıkarıyorsunuz. Bu millet elbet bir gün sizden kurtulacak. Gençliğimizi heba ettiniz, 3.5 kuruşluk maaş zammıyla yıllarımızı çaldınız. Bu milletin parasını har vurup harman savurduğunuz yetmedi mi ? Defolup gidin artık 84 3 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    hamdolsun uçuyoruz 43 4 Yanıtla
  • Seyit null:
    1000 TL aşırı tükettin mi oluyor 43 2 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Bunun adı elektriğe %100 ZAM. çocukmu kandırıyorsunuz. 1000 TL yüksek tüketim degil 33 2 Yanıtla
  • Barbaros:
    ya Allah aşkına bu nedir ne yapmaya çalışıyorsunuz, 7/24 zamlarıyla artık rezil rüsva olduk.. Milletin her şeyini elinden alıyorsunuz 28 1 Yanıtla
  • Mustafa Parlak:
    artık her yerde karşımıza çıkıyor artık tabela asmak lazım her yere dikkat ??mehmet Şimşek çıkabilir !????? 27 1 Yanıtla
  • Ahmet Karakan :
    Evine doğalgaz bağlatamayıp elektrikle ısıtanlar ne olacak? 20 2 Yanıtla
  • Said Demir:
    evinde arabasını şarj edenlere yapılmış ama tüm halkı soymak için piyasaya sürülmüş bir uygulama esnafa döndünüz önce bindirim sonra indirmeyin 14 1 Yanıtla
  • Hakan Aydın:
    hani kablo, hani saat :) 13 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Senmi ödeyeceksin biz ödeyeceğiz 9 2 Yanıtla
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