Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında 417 kilovatsaatlik tüketimin üstündeki tutarlar için devlet desteği kaldırılmıştı. 1 Nisan'da yürürlüğe girecek yeni uygulamaya göre; faturalarda hakediş tutarı ile devlet desteği tutarı ayrı ayrı belirtilecek.

22.03.2025 08:35
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Türkiye genelinde tüm doğal gaz ve elektrik konut aboneleri için geçerli yeni uygulama başlıyor. Aboneler artık hem elektrik hem de doğalgaz faturalarında ne kadar devlet desteği uygulandığını görebilecek. Uygulama 1 Nisan'dan itibaren başlayacak.

UYGULAMA KONUT ABONELERİ İÇİN GEÇERLİ

Elektrik faturalarında düzenleme yapılması için EPDK dağıtım şirketlerine yazı gönderdi. Doğalgaz için de BOTAŞ çalışma başlattı. O çalışmalarda sona gelindi ve takvim oluşturuldu. 1 Nisan 2025 ve sonrasında tahakkuk ettirilecek faturalarda devlet desteği tutarı da yer alacak. Faturada hem gerçek maliyet hem de destek tutarı aynı anda görülebilecek. En altta ise; ödenmesi gereken tutar yazılacak. ?Uygulama sadece konut abonelerinin aylık faturaları için geçerli. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tüketicilere bu bilgilendirme yapılmayacak.

417 KİLOVATSAT SINIR KONMUŞTU

Elektrik faturalarında 1 Şubat itibarıyla devreye alınan düzenlemeye göre; aylık 417 kilovatsaatlik tüketimin altında olan konut aboneleri, devlet desteği alabiliyor. Elektrikte düşük kademede devlet desteği yüzde 60, yüksek kademede de yüzde 40 olarak uygulanıyor. Doğalgazda ise yüzde 65 oranında devlet desteği faturaya yansıtılıyor.

Ekonomi, Enerji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Barış Oğuz:
    Bana her ay 600-700 lira gibi bir fatura geliyordu, bu ay 250 lira geldi, faturamı bu ay eksik girip gelecek ay daha fazla çıksın 1000 lirayı aşsın ve 2 misli ödeyelim diye yaptılar. hırsızlık suç olmayınca böyle oluyor. aynısı size yapılmıştır dikkatli olun. herkese bu ay az yazıp gelecek ay 1000 lirayı geçsin diye yaptılar. 120 14 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    eskiden yoklugun yoklugu var idi.. simdi araban var binemiyorsun. dogalgaz var acamiyorsun.. vsvs yani varligin yoklugu.. erken secim ibidik zibidik seylerle artik oyalamayin milleti vesselam. 81 14 Yanıtla
  • İlkay Kazak:
    akpkk nın vatandası nasıl dusunmedigini koyunlar ne zaman anlaıcak ben her ay 450? ödüyorum yazın cocuklarım için klımayı sürekli acık tutuyorum böyle iken her ay 1.200? geliyordu şimdi bu yaz ne ödücem 2.500? mi işte resmi soygun ve hükğmetin hırsızlıgı zengine hep göz yumuyor bu koyunlarda 14 bin emekli maaş 23.000? asgari ücret aslında bunlar fazlaa size aç kalın geberin 68 15 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    asıl önemli olan su 33 3 Yanıtla
  • 6490203:
    varoldun devletimiz ben aç kalsam da önemli değil devlet var olsun devlettt ve devleti yönetenlerimiz 8 14 Yanıtla
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